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ІспаніяТуризм

На популярних іспанських курортах запровадили ще одну жорстку заборону для туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Популярний курорт вводить заборону куріння для туристів на пляжах

У новому туристичному сезоні на 28 пляжах трьох найпопулярніших курортів Балеарських островів (Іспанія) заборонили куріння.

Як пише The Sun, відпочиваючих вже попередили про збільшення кількості “зон, вільних від тютюнового диму” в рамках регіонального плану щодо покращення здоров’я людей, розвитку сімейного туризму та боротьби з недопалками, залишеними на піску.

Зокрема, цього літа список вільних від тютюнового диму поповнили чотири пляжі на Майорці та ще п’ять на Ібіці.

Кампанія по боротьбі з курінням розпочалася на Балеарах у 2019 році всього з двох пляжів, і завдяки дев’яти пляжам, що поповнили список цього року, тепер досягла 28 – на пляжах Майорки, Ібіці та Менорки.

Аналогічні схеми вже діють чи плануються інших популярних туристичних місць у Іспанії.

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