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Путін продовжив заборону на ввезення продуктів харчування з Європи

Гліб Парфененко
Путін продовжив заборону на ввезення продуктів харчування з Європи

Президент Володимир Путін продовжив ембарго на поставки продовольчих товарів з EC до 31 травня 2022 г. Це відповідь на санкції, введені Європейським союзом та іншими країнами, говориться в заяві.

Заборона на імпорт діє з 2014 року

Заборона на імпорт молочних продуктів, м’яса, фруктів і овочів з ЄС, вперше введена в серпні 2014 року, є відповіддю на санкції Заходу проти Росії, введені у зв’язку з конфліктом на Україні. Йдеться про захист національних інтересів країни, йдеться у промові президента. Путін багато разів заявляв, що ембарго також допомагає поліпшити внутрішнє виробництво – наприклад, в області молочних продуктів – і підвищує незалежність від імпорту.

Поряд з ЄС, ембарго поширюється також на США, Австралію, Канаду і США. Незважаючи на заборону, багатьом продуктам вдалося потрапити в Росію по об’їзним і контрабандним маршрутами – особливо сирів з Франції та Італії. Намагаючись стримати чорний ринок, Росія вже знищила величезну кількість продуктів харчування. За даними російської влади, за п’ять років було знищено 36,17 тис. одиниць забороненого імпорту.

Споживачі скаржаться на високі ціни

Однак російські споживачі страждають від високих цін і низькою якістю місцевих продуктів харчування. Згідно експертам, ембарго іноземної конкуренції призводить до створення монополій і зростання цін на продукти.

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