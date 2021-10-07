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США

Суд Техасу призупинив дію скандальної заборони на аборти

Президент Джо Байден також висловився проти заборони на аборти, назвавши його неконституційним.

Гліб Парфененко
Суд Техасу призупинив дію скандальної заборони на аборти

Федеральний суд Техасу наклав тимчасову заборону на суперечливий закон про аборти.

Закон передбачав практично повну заборону на аборти в штаті і спровокував бурхливі протести. Це найсуворіший закон проти абортів в країні, який діє в Техасі з вересня.

Президент Джо Байден також висловився проти заборони на аборти, заявивши, що це суперечить Конституції.

Суд Техасу наклав тимчасову заборону на подібний аргумент – що закон про аборти порушить права жінок, які вони мали з 1973 року, коли переривання вагітності було легалізовано по всій країні.

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