Суд Техасу призупинив дію скандальної заборони на аборти

Федеральний суд Техасу наклав тимчасову заборону на суперечливий закон про аборти.

Закон передбачав практично повну заборону на аборти в штаті і спровокував бурхливі протести. Це найсуворіший закон проти абортів в країні, який діє в Техасі з вересня.

Президент Джо Байден також висловився проти заборони на аборти, заявивши, що це суперечить Конституції.

Суд Техасу наклав тимчасову заборону на подібний аргумент – що закон про аборти порушить права жінок, які вони мали з 1973 року, коли переривання вагітності було легалізовано по всій країні.