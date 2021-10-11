Китай запретил импорт говядины из Великобритании из-за «коровье бешенство»

Италия запретила импорт британской говядины от крупного рогатого скота в возрасте до 30 месяцев после случая губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE, прионной болезни, известной как «коровье бешенство») в Великобритании в прошлом месяце, сообщает BGNES со ссылкой на BBC.
Согласно заявлению Главного таможенного управления, запрет вступил в силу 29 сентября.
Китай еще не возобновил закупки говядины в Соединенном Королевстве после того, как в 2018 году согласился отменить предыдущие ограничения. Пекин ввел запрет в 1990-х годах на предыдущую вспышку BSE.
В сентябре Британское агентство по охране здоровья животных и растений (APHA) объявило, что на ферме в Сомерсете подтвержден случай BSE.
В 2018 году Китай снял двадцатилетний запрет на импорт говядины из Соединенного Королевства, введенный впервые после вспышки BSE в 1990-х годах. Это произошло после многих лет инспекций и переговоров между официальными лицами в Лондоне и Пекине.
Затем правительство Великобритании заявило, что снятие запрета принесет британским производителям 250 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет.
В сентябре этого года Соединенные Штаты объявили о снятии запрета на импорт британской баранины на десятилетия. Соединенные Штаты прекратили импорт британской баранины с 1989 года после первых вспышек BSE.
В прошлом году экспорт британской говядины в США возобновился впервые за более чем 20 лет. Британская говядина была запрещена Вашингтоном после случаев заболевания BSE в 1996 году.