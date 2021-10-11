Китай запретил импорт говядины из Великобритании из-за «коровье бешенство»

Италия запретила импорт британской говядины от крупного рогатого скота в возрасте до 30 месяцев после случая губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE, прионной болезни, известной как «коровье бешенство») в Великобритании в прошлом месяце, сообщает BGNES со ссылкой на BBC.

Согласно заявлению Главного таможенного управления, запрет вступил в силу 29 сентября.

Китай еще не возобновил закупки говядины в Соединенном Королевстве после того, как в 2018 году согласился отменить предыдущие ограничения. Пекин ввел запрет в 1990-х годах на предыдущую вспышку BSE.

В сентябре Британское агентство по охране здоровья животных и растений (APHA) объявило, что на ферме в Сомерсете подтвержден случай BSE.

В 2018 году Китай снял двадцатилетний запрет на импорт говядины из Соединенного Королевства, введенный впервые после вспышки BSE в 1990-х годах. Это произошло после многих лет инспекций и переговоров между официальными лицами в Лондоне и Пекине.

Затем правительство Великобритании заявило, что снятие запрета принесет британским производителям 250 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет.

В сентябре этого года Соединенные Штаты объявили о снятии запрета на импорт британской баранины на десятилетия. Соединенные Штаты прекратили импорт британской баранины с 1989 года после первых вспышек BSE.

В прошлом году экспорт британской говядины в США возобновился впервые за более чем 20 лет. Британская говядина была запрещена Вашингтоном после случаев заболевания BSE в 1996 году.