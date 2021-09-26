Талібам заборонили робити селфі

З тих пір як 15 серпня таліби захопили контроль над Кабулом, звичайні солдати використовують місто по максимуму. Коли бійці Талібану поза службою, вони відвідують тварин в зоопарку Кабула, катаються на електромобілях в парках розваг, беруть участь в імпровізованих бійках і грають в футбол у занедбаному особняку в столиці країни.

Але Wall Street Journal повідомляє, що новий міністр оборони Афганістану, син засновника Талібану, сказав солдатам, щоб вони перестали розважатись і зосередилися на виконанні поставленого завдання.

“Дотримуйтеся поставлених перед вами завдань”, – сказав Маулаві Мохаммад Якуб в аудіозверненні, опублікованому в четвер. “Ви порушуєте наш статус, який був створений кров’ю наших мучеників”.

У своїй нещодавній промові, як повідомляє ЗМІ, Маулаві Якуб сказав солдатам, що вони повинні припинити робити так багато селфі, тому що це може поставити під загрозу безпеку чиновників Талібану. За його словами, коли ці фотографії потраплять в соціальні мережі, це може розкрити місцезнаходження та діяльність керівництва групи.

Він також застерігає солдатів від занадто швидкої їзди і переймання західної моди. Він каже, що бійці більше не повинні носити волосся довжиною до плечей, також стильний одяг і вісокі білі кросівки.

«Це поведінка воєначальників і маріонеткових лідерів», – попередив міністр оборони солдат, маючи на увазі підтримуваний США уряд, який був повалений талібами. «Якщо ми продовжимо так себе вести, не дай Бог, ми втратимо нашу ісламську систему», – сказав він їм.