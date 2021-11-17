Для виїзду за кордон туристам тепер треба зробити три уколи вакцини

Щоб виїхати за кордон найближчим часом, туристам належить зробити три уколи протиковідної вакцини. Принаймні зараз так справи у Франції. А тепер про цю вимогу заявив і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. За його словами, третій укол вакцини необхідний для запобігання «повній трагедії». Про це повідомили британські ЗМІ. Не виключено, що українська влада, яка любить посилатися на європейський досвід, може наслідувати такий самий приклад…

Франція, яка стала однією з перших країн, яка запровадила повсюдне використання «ковідніх паспортів», схоже, знову поставила тенденцію: подорож за кордон лише за наявності ревакцинації, інакше з країни не випустять. Поки що ці обмеження стосуються лише туристів віком від 65 років.

Наслідуючи приклад французьких колег, напередодні різдвяних свят у Європі Джонсон попередив британських туристів, що вирушити за кордон на свята зможуть лише ті, хто не тільки прищепився вакциною, а й пройшов ревакцинацію – отримав так звану бустерну дозу. «Ми плануємо додати бустерну дозу в проїзний квиток NHS Covid, але, знову ж таки, загальний урок для всіх, хто хоче подорожувати, полягає в тому, що ви можете бачити, що повна вакцинація плюс ревакцинація буде чимось, що загалом полегшить вашу життя у всіх відносинах, у тому числі для закордонних поїздок. Тому якщо ви плануєте подорож, то це ще одна причина поставити третій укол», – заявив Джонсон.

«Дозвольте мені пояснити, чому він абсолютно необхідний, бо згодом захист від двох уколів починає слабшати, але ревакцинація відновлює захисні дії від коронавірусної інфекції на понад 90 відсотків. На сьогоднішній день близько 12.6 мільйона людей по всій Великій Британії пройшли ревакцинацію, у тому числі близько трьох чвертей усіх людей віком понад 70 років і 80 відсотків тих, хто має право на це право літніх людей у ​​будинках для людей похилого віку».

Однак, за словами чиновника, є ще багато тих, хто має позачергове право на третій укол, проте своїми привілеями не скористався. «Якщо ви один із цих людей, будь ласка, йдіть і зробіть третій укол, бо було б справжньою трагедією, якби після всього, через що ми пройшли, люди, які вчинили правильно, зробивши подвійну вакцинацію, зрештою серйозно захворіли чи навіть втратили своє життя, тому що вони дозволили своєму імунітету ослабнути, не отримавши ревакцинації», – додав він.

При цьому прем’єр-міністр додав, що ще не пізно вакцинуватися і тим, хто ще не встиг отримати жодної дози протиковідного препарату.

Нагадаємо, згідно з правилами, британським туристам, які повертаються з-за кордону на батьківщину, необхідно здати ПЛР-тест протягом двох діб.

Що відбувається у Франції?

Нагадаємо, у Франції було багато вуличних протестів з того часу, як було оголошено про обов’язкову вакцинацію. Проте нічого не змінилося. Тепер щоб отримати додаткову медичну допомогу та спеціальну медичну перепустку, з 15 грудня громадяни віком від 65 років у Франції повинні будуть довести, що вони пройшли ревакцинацію. Зазначимо, що медична перепустка необхідна для входу до багатьох критих приміщень, включаючи ресторани, бари та туристичні пам’ятки.

Однак якщо люди старше 65 років не мають бустерного уколу, їм необхідно буде регулярно проходити тести на Covid, щоб отримати право на отримання сертифікату здоров’я. «З 15 грудня вам потрібно буде надати підтвердження проходження ревакцинації, щоби продовжити термін дії вашого пропуску здоров’я», – заявив президент Макрон.

За даними експертів, багато інших країн незабаром вимагатимуть від іноземних туристів при в’їзді до своєї країни позначки про ревакцинацію проти ковіда. Так, Хорватія, Ізраїль та Австрія вже встановили терміни придатності вакцинації, що означає, що деяким туристам можуть заборонити перетин кордону, якщо вони не мають третього уколу вакцини.