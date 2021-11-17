Для выезда за границу туристам теперь нужно сделать три укола вакцины

Чтобы уехать за границу в ближайшее время, туристам предстоит сделать три укола противоковидной вакцины. По крайней мере, сейчас так дела во Франции. А теперь об этом требовании заявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, третий укол вакцины необходим для предотвращения полной трагедии. Об этом сообщили британские СМИ. Не исключено, что украинские власти, которые любят ссылаться на европейский опыт, могут последовать такой же пример…

Франция, которая стала одной из первых стран, введшей повсеместное использование «ковидных паспортов», похоже, вновь поставила тенденцию: путешествие за границу только при ревакцинации, иначе из страны не выпустят. Пока эти ограничения касаются только туристов от 65 лет.

Следуя примеру французских коллег, накануне рождественских праздников в Европе Джонсон предупредил британских туристов, что отправиться за границу на праздники смогут только те, кто не только привился вакциной, но и прошел ревакцинацию – получил так называемую бустерную дозу. «Мы планируем добавить бустерную дозу в проездной билет NHS Covid, но опять же общий урок для всех, кто хочет путешествовать, заключается в том, что вы можете видеть, что полная вакцинация плюс ревакцинация будет чем-то, что в общем облегчит вашу жизнь в всех отношениях, в том числе для заграничных поездок. Поэтому, если вы планируете путешествие, то это еще одна причина поставить третий укол», – заявил Джонсон.

«Позвольте мне объяснить, почему она абсолютно необходима, потому что впоследствии защита от двух уколов начинает ослабевать, но ревакцинация восстанавливает защитные действия от коронавирусной инфекции более чем на 90 процентов. На сегодняшний день около 12.6 миллиона человек по всей

Великобритании прошли ревакцинацию, в том числе около трех четвертей всех людей старше 70 лет и 80 процентов тех, кто имеет право на это право пожилых людей в домах престарелых».

Однако, по словам чиновника, есть еще многие, имеющие внеочередное право на третий укол, однако своими привилегиями не воспользовался. «Если вы один из этих людей, пожалуйста, идите и сделайте третий укол, потому что было бы настоящей трагедией, если бы после всего, через что мы прошли, поступившие правильно люди, сделав двойную вакцинацию, в конце концов серьезно заболели или даже потеряли свою жизнь , потому что они позволили своему иммунитету ослабнуть, не получив ревакцинацию», – добавил он.

При этом премьер-министр добавил, что еще не поздно вакцинироваться и тем, кто еще не успел получить дозу противоковидного препарата.

Напомним, согласно правилам, британским туристам, возвращающимся из-за границы на родину, необходимо сдать ПЦР-тест в течение двух суток.

Что происходит во Франции?

Напомним, во Франции было много уличных протестов с тех пор, как было объявлено об обязательной вакцинации. Однако ничего не изменилось. Теперь, чтобы получить дополнительную медицинскую помощь и специальный медицинский пропуск, с 15 декабря граждане в возрасте от 65 лет во Франции должны будут доказать, что они прошли ревакцинацию. Отметим, что медицинский пропуск необходим для входа во многие крытые помещения, включая рестораны, бары и туристические достопримечательности.

Однако если у людей старше 65 лет нет бустерного укола, им необходимо будет регулярно проходить тесты на Covid, чтобы получить право на получение сертификата здоровья. «С 15 декабря вам нужно будет предоставить подтверждение прохождения ревакцинации, чтобы продлить срок действия вашего пропуска здоровья», – заявил президент Макрон.

По данным экспертов, многие другие страны вскоре потребуют от иностранных туристов при въезде в свою страну отметки о ревакцинации против ковида. Так, Хорватия, Израиль и Австрия уже установили сроки годности вакцинации, что означает, что некоторым туристам могут запретить пересечение границы, если у них нет третьего укола вакцины.