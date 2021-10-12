Четверо британских поліцейських потрапили в лікарню, після отруєння невідомою речовиною

Четверо поліцейських захворіли на невідому хворобу після того, як проникли в квартиру, щоб врятувати чоловіка у важкому стані, повідомляє газета Mirror.

В даний час співробітники поліції Шеффілда проходять лікування в лікарні і страждають від побічних реакцій після контакту з речовиною, що вони вдихнули в квартирі чоловіка в районі Парк Хілл.

За словами поліції, пожежні бригади встановили, що ризику зараження більше немає, так як шкідливі речовини не були виявлені.

Чоловік у віці 30 років був доставлений до Північної лікарні загального профілю, де він знаходиться у важкому стані, повідомляє BGNES.

“В даний час пожежні бригади встановлюють, чи є в будинку будь-які небезпечні хімічні речовини. Жодна з довколишніх квартир не була евакуйована, і загрози для суспільства в цілому немає, але людей просять триматися подалі від місця події, поки співробітники аварійних служб продовжують свою роботу”, – повідомила міська влада.

Не уточнюється, чи від чого міг постраждати госпіталізований чоловік.