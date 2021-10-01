Офіцер британської поліції заарештував жінку, згвалтував її і вбив

Британський поліцейський, який брехливо заарештував жінку Сару Еверард за порушення обмежень, пов’язаних з коронавірусом, а потім викрав, зґвалтував і вбив її, був засуджений у четвер до довічного ув’язнення, повідомляє BGNES з посиланням на AFP.

48-річний Уейн Кузенс, службовець лондонської поліції, який охороняв дипломатичні приміщення, використовував своє становище, щоб зупинити Еверард,

Коузенс змусив 33-річну Еверард сісти в орендовану машину, коли вона йшла додому після відвідин подруги на півдні Лондона 3 березня. Її тіло було знайдено в лісі приблизно в 80 км на південному сході Англії. Розтин показав, що вона померла в результаті здавлення шиї.

Суддя Адріан Фулфорд сказав 48-річному Вейну Казензу, що його злочини були “гротескними” після того, як він викрав свою жертву, на півдні Лондона в березні цього року.

Його довічне ув’язнення означає, що у нього немає шансів на умовно-дострокове звільнення.

Такі вироки рідко зустрічаються в британській системі правосуддя.