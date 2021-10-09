ГоловнаІТАЛІЯПоліція в Римі розганяє водометами і сльозогінним газом демонстрантів проти сертифікатів COVID
Допомога проекту

Поліція в Римі розганяє водометами і сльозогінним газом демонстрантів проти сертифікатів COVID

Поліція в Римі розганяє водометами і сльозогінним газом демонстрантів проти сертифікатів COVID
ІТАЛІЯ
Гліб Парфененко

Влада Риму застосували водомети і сльозогінний газ для розгону демонстрантів на марші проти сертифікатів COVID. Противники введеного в країні документа зажадали відставки прем’єр-міністра Маріо Драгі. Протестуючі скандували “Ні сертифікату!” і “Свобода! Свобода!” Деякі з них, чиї обличчя були закриті масками, вели себе агресивно і кидали предмети в поліцейських.

Група демонстрантів спробувала увірватися в штаб-квартиру найбільшої профспілки – Загальної конфедерації праці Італії. Вони прорвалися через головний вхід в будівлю, але потім були відбиті співробітниками правоохоронних органів.

Поліція в Римі розганяє водометами і сльозогінним газом демонстрантів проти сертифікатів COVID

Поліцейське управління Риму опублікувало заяву, в якій говориться, що реакція співробітників правоохоронних органів була “сумірною” поведінки буйних демонстрантів.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, в акції протесту в Римі взяли участь більше 10 000 чоловік. Демонстрації проти сертифікатів пройшли в кількох центральних районах столиці, але насильницькі інциденти були зафіксовані тільки біля палацу Чігі, повідомляє БГНЕС.

Велика акція протесту пройшла також в Мілані. За повідомленнями місцевих ЗМІ, зіткнень зі співробітниками правоохоронних органів в північній італійській столиці не було.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -

Матеріали за темою

Популярні новини

Свіжі новини

Dip.org.ua – це не просто туристичний портал України – це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичних місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам’ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт про туризм допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо найцікавіші музеї світу, публікуємо огляди країн, міст, пам’яток і курортів.

Простий і зручний майданчик де зібрана інформація про подорожі, нерухомості і навчанні за кордоном. Публікуємо актуальну інформацію візах, медичний туризм, гарячих турах, а також кращі пропозиції авіакомпаній і готелів.

Свіжа інформація про оголошення і контакти міжнародних організацій, посольств і консульств. Висвітлюємо політичні новини в Україні та світі.

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International