Поліція в Римі розганяє водометами і сльозогінним газом демонстрантів проти сертифікатів COVID

Влада Риму застосували водомети і сльозогінний газ для розгону демонстрантів на марші проти сертифікатів COVID. Противники введеного в країні документа зажадали відставки прем’єр-міністра Маріо Драгі. Протестуючі скандували “Ні сертифікату!” і “Свобода! Свобода!” Деякі з них, чиї обличчя були закриті масками, вели себе агресивно і кидали предмети в поліцейських.

Група демонстрантів спробувала увірватися в штаб-квартиру найбільшої профспілки – Загальної конфедерації праці Італії. Вони прорвалися через головний вхід в будівлю, але потім були відбиті співробітниками правоохоронних органів.

Поліцейське управління Риму опублікувало заяву, в якій говориться, що реакція співробітників правоохоронних органів була “сумірною” поведінки буйних демонстрантів.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, в акції протесту в Римі взяли участь більше 10 000 чоловік. Демонстрації проти сертифікатів пройшли в кількох центральних районах столиці, але насильницькі інциденти були зафіксовані тільки біля палацу Чігі, повідомляє БГНЕС.

Велика акція протесту пройшла також в Мілані. За повідомленнями місцевих ЗМІ, зіткнень зі співробітниками правоохоронних органів в північній італійській столиці не було.