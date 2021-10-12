Странная болезнь поразила британских полицейских при спасении человека

Четверо полицейских заболели неизвестной болезнью после того, как проникли в квартиру, чтобы спасти мужчину в тяжелом состоянии, сообщает газета Mirror.

В настоящее время сотрудники полиции Шеффилда проходят лечение в больнице и страдают от побочных реакций после контакта с веществом, они вдохнули в квартире мужа в районе Парк Хилл.

По словам полиции, пожарные бригады установили, что риск заражения больше нет, так как вредные вещества не были обнаружены.

Мужчина в возрасте 30 лет был доставлен в Северной больницы общего профиля, где он находится в тяжелом состоянии, сообщает BGNES.

«В настоящее время пожарные бригады устанавливают, в доме любые опасные химические вещества. Ни одна из близлежащих квартир не была эвакуирована, и угрозы для общества в целом нет, но людей просят держаться подальше от места происшествия, пока сотрудники аварийных служб продолжают свою работу», — сообщили городские власти.

Не уточняется, от чего мог пострадать госпитализирован человек.