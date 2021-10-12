ГлавнаяВЕЛИКОБРИТАНИЯСтранная болезнь поразила британских полицейских при спасении человека
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Странная болезнь поразила британских полицейских при спасении человека

Глеб Парфененко
Странная болезнь поразила британских полицейских при спасении человека

Четверо полицейских заболели неизвестной болезнью после того, как проникли в квартиру, чтобы спасти мужчину в тяжелом состоянии, сообщает газета Mirror.

В настоящее время сотрудники полиции Шеффилда проходят лечение в больнице и страдают от побочных реакций после контакта с веществом, они вдохнули в квартире мужа в районе Парк Хилл.

По словам полиции, пожарные бригады установили, что риск заражения больше нет, так как вредные вещества не были обнаружены.

Мужчина в возрасте 30 лет был доставлен в Северной больницы общего профиля, где он находится в тяжелом состоянии, сообщает BGNES.

«В настоящее время пожарные бригады устанавливают, в доме любые опасные химические вещества. Ни одна из близлежащих квартир не была эвакуирована, и угрозы для общества в целом нет, но людей просят держаться подальше от места происшествия, пока сотрудники аварийных служб продолжают свою работу», — сообщили городские власти.

Не уточняется, от чего мог пострадать госпитализирован человек.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпандемияТалибанДжо Байденпогодаземлетрясениевакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International