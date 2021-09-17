Напад з ножем та арбалетом в Нідерландах, є загиблі і поранені

Двох людей було вбито і ще двоє поранені в результаті нападу з ножем в місті Алмело, повідомила голландська поліція.

“Двох людей було вбито в результаті нападу з ножем. Ще одна людина була поранена. Один підозрюваний затриманий, він також поранений”, – відзначили правоохоронні органи в своєму повідомленні в Twitter.

Op deze beelden is te zien dat er een man met een kruisboog op het balkon stond. #almelo #rtvoost pic.twitter.com/35sNdUFkQl — RTV Oost (@rtvoost) September 17, 2021

Телеканал RTV Oost показав кадри, на яких чоловік стріляє з арбалета з балкона. Поки неясно, чи був він причетний до інциденту. Поліція була змушена відкрити вогонь, повідомляє BGNES.

Голландські ЗМІ повідомили, що на місці події перебувало не менше шести машин швидкої допомоги і набагато більше поліцейських машин. Тіла поранених були виявлені в квартирі після затримання нападника з арбалетом. Поліція розслідує цей інцидент.