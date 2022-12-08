Amazon не витримав аномальну відвідуваність і “впав” зупинивши різдвяні покупки для тисяч британців

Онлайновий торговий майданчик Amazon зазнав краху і зупинив різдвяні покупки для тисяч британців, повідомляє Daily Mail. Проблеми з сайтом почалися близько 12 години дня і були виявлені детектором Down Detector.
За даними видання, постраждали тисячі британців. Проблеми знайшли як на сайті, так і в додатку Amazon.
Перевірка, проведена Daily Mail, показала, що після вибору кількох товарів завершити покупку з платформи неможливо через “аномально високу відвідуваність сайту”.
Розчаровані покупці розпочали дебати у Twitter, повідомляє Nova TV.
Один із них звернувся до компанії з питанням: “Ви забули, що скоро Різдво, чи знову збираєтеся звинуватити COVID?”
Amazon UK checkout down? pic.twitter.com/fR2ipB96BS
— Deb Swinney, Maths Untangled (@debswinney) December 7, 2022