Amazon не витримав аномальну відвідуваність і “впав” зупинивши різдвяні покупки для тисяч британців

Онлайновий торговий майданчик Amazon зазнав краху і зупинив різдвяні покупки для тисяч британців, повідомляє Daily Mail. Проблеми з сайтом почалися близько 12 години дня і були виявлені детектором Down Detector.

За даними видання, постраждали тисячі британців. Проблеми знайшли як на сайті, так і в додатку Amazon.

Перевірка, проведена Daily Mail, показала, що після вибору кількох товарів завершити покупку з платформи неможливо через “аномально високу відвідуваність сайту”.

Розчаровані покупці розпочали дебати у Twitter, повідомляє Nova TV.

Один із них звернувся до компанії з питанням: “Ви забули, що скоро Різдво, чи знову збираєтеся звинуватити COVID?”