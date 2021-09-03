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ЄГИПЕТ

Amazon відкриває свій перший логістичний центр в Єгипті

Євгеній Подольський
Amazon відкриває свій перший логістичний центр в Єгипті

Відома багатонаціональна компанія Amazon готується до офіційного відкриття в Єгипті в цьому році, так як вона відкрила у вівторок, 31 серпня, найбільший логістичний центр в Африці.

На інавгурації були присутні прем’єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі, міністр зв’язку Амр Талаат і міністр торгівлі і промисловості Невін гаморі.

За словами Роналду Машхур, віце-президента Amazon по Близькому Сходу і Північній Африці, логістичний центр, розташований в 10-му районі міста Рамадан в провінції Шаркія, покликаний забезпечити більш ефективні покупки і доставку, щоб задовольнити потреби покупців в Інтернеті.

Щоб допомогти місцевим підприємствам збільшити свої продажі, Amazon пропонує ряд інструментів, таких як можливість створювати кампанії, щоб привернути увагу до їх продуктам, і проводити рекламні акції у вигляді купонів в будь-який час року.

Amazon працює в Єгипті з 2017 року через Souq.com.

Компанія управляє великою місцевою логістичною і операційною мережею по всьому Єгипту, включаючи свій головний центр виконання замовлень, підтримуваний 15 станціями доставки по всій країні. Amazon також відкрила офіси корпоративного обслуговування і обслуговування клієнтів, а загальна чисельність місцевого персоналу перевищує 3000 чоловік в сфері корпоративного обслуговування, обслуговування клієнтів та операцій в Єгипті.

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