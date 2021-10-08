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Amazon відкрила перший магазин непродовольчих товарів за межами США

Магазин називається Amazon 4-зірковий, тому що кожен товар в ньому отримав рейтинг від покупців в Інтернеті щонайменше чотири зірки з п'яти.

Гліб Парфененко
Amazon відкрила перший магазин непродовольчих товарів за межами США

Amazon відкрив у середу свій перший непродовольчий магазин у Великобританії. Про це повідомляє британська телерадіомовна корпорація BBC.

Магазин розташований у торговому центрі Bluewater неподалік від Дартфорда в Кенті і називається 4-зірковим Amazon, оскільки кожен товар у ньому отримав рейтинг від покупців в Інтернеті щонайменше чотири зірки з п’яти. За даними ВВС, це перша торгова точка такого типу, яку компанія відкрила за межами США. У магазині буде продаватися близько двох тисяч популярних товарів, включаючи книги, побутову електроніку, іграшки та товари для дому.

“Я працював над цим (відкривав магазин) останні два роки, тому, звичайно, ми хочемо залучити клієнтів і подивитися, що вони думають”, – сказав директор магазину Енді Джонс. Він сказав, що компанія почала планувати відкриття магазину ще до пандемії COVID-19. Джонс додав, що асортимент продукції буде регулярно змінюватися, і співробітники Amazon мають намір прислухатися до відгуків клієнтів.

Магазин буде використовувати електронні цінники, щоб гарантувати, що ціни в ньому збігаються з тими, що вказані на веб-сайті Amazon. Покупцям не потрібно мати обліковий запис Amazon, щоб перевірити їх. Крім того, люди зможуть забрати замовлені в Інтернеті товари в магазині та повернути товари без упаковки та етикеток. Джонс не підтвердив, чи планує компанія відкривати нові подібні торгові точки у Великобританії.

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