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Дональд Трамп біднішає. Вперше за чверть століття він не потрапив в список найбагатших американців

Євгеній Подольський

У цьому році вперше за 25 років Дональд Трамп не потрапив в список 400 найбагатших американців Forbes. За оцінками журналу, з початку пандемії стан колишнього президента скоротилося приблизно на 600 мільйонів доларів.

У 2020 році Дональд Трамп все ще перебував на 339-му місці. Цього року йому не вистачило 400 мільйонів доларів до того, щоб потрапити в список. Forbes повідомив, що поточний власний капітал колишнього президента США становить 2,5 мільярда доларів.

Дональд Трамп постійно входить в список 400 найбагатших американців з 1996 року (тоді – 368). У 1997-2016 роках він перебував у верхній половині. Падіння почалося в 2016 році, коли Трамп був обраний президентом США. У 2015 році Forbes оцінив його статки в 4,5 мільярда доларів.

Під час свого перебування в Білому домі Трамп неодноразово стверджував, що президентство обходиться йому в мільярди доларів. Критики ж звинуватили його у використанні офісу для отримання прибутку.

У четвертий раз поспіль засновник і генеральний директор Amazon Джефф Безос очолив список Forbes зі статком приблизно в 201 мільярд доларів. Ілон Маск, засновник, серед іншого, Tesla і SpaceX, чисті активи яких оцінюються Forbes в 190 мільярдів доларів, в той час як засновник і генеральний директор Facebook Марк Цукерберг зайняв третє місце з активами на суму понад 134 мільярдів доларів.

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