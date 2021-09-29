Ні паспорта COVID, ні зарплати. Святий Престол вводить суворі обмеження для робітників

З жовтня у Ватикані будуть діяти додаткові обмеження через епідемію COVID-19. Люди без паспорта Covid (так званого зеленого пропуску) не будуть допущені до роботи і не будуть отримувати зарплату.

Нові правила були включені в указ, опублікований 28 вересня і підписаний державним секретарем Ватикану Кардом П’єтро Паролін. З 1 жовтня, якщо співробітник не пред’явить «зелений сертифікат», його присутність буде вважатися необгрунтованою і, отже, він не буде мати права на винагороду. Паспорти будуть перевіряти індивідуальні агентства.

Однак соціальні допомоги будуть виплачуватися як і раніше. Указ допускає виключення з введеного обов’язку, вони будуть визначатися в індивідуальному порядку. У листі не було альтернативних рішень, таких як віддалена робота.

Нові обмеження продовжують дію указу, виданого в середині вересня. Згідно з ним, всі співробітники і відвідувачі Святого Престолу повинні надати докази того, що вони були вакциновані, вилікувані або дали негативний результат на COVID-19. Ці правила застосовуються у Ватикані, а також на екстериторіальних об’єктах в Римі і Кастель-Гандольфо. Перевірки проводить жандармерія Ватикану. Однак для відвідування церковних служб паспорт covid не потрібно.