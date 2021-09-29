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ВАТИКАН

Ни паспорта covid, ни зарплаты. Святой Престол вводит строгие ограничения для рабочих

Евгений Подольский
Krakauer1962 / Pixabay

С октября в Ватикане будут действовать дополнительные ограничения из-за эпидемии COVID-19. Люди без паспорта covid (так называемого зеленого пропуска) не будут допущены к работе и не будут получать зарплату.

Новые правила были включены в указ, опубликованный 28 сентября и подписанный государственным секретарем Ватикана Кардом. Пьетро Паролина. С 1 октября, если сотрудник не предъявит «зеленый сертификат», его присутствие будет считаться необоснованным и, следовательно, он не будет иметь права на вознаграждение. Паспорта будут проверять индивидуальные агентства.

Однако социальные пособия будут выплачиваться по-прежнему. Указ допускает исключения из введенной обязанности, они будут определяться в индивидуальном порядке. В письме не было альтернативных решений, таких как удаленная работа.

Новые ограничения продлевают действие указа, изданного в середине сентября. Согласно ему, все сотрудники и посетители Святого Престола должны предоставить доказательства того, что они были вакцинированы, вылечены или дали отрицательный результат на COVID-19. Эти правила применяются в Ватикане, а также на экстерриториальных объектах в Риме и Кастель-Гандольфо. Проверки проводит жандармерия Ватикана. Однако для посещения церковных служб паспорт covid не требуется.

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