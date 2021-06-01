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В Узбекистані побитий температурний рекорд 80-річної давності

В Узбекистані 31 травня побитий температурний рекорд 80-річної давності, передає CentralAsia (UZ) з посиланням на Центр гідрометеорологічної служби країни.

Абсолютні максимуми температури повітря побиті в таких містах, як Нукус – 41,2 градуса, Ургенч – 42,9 градуса, Бухара – 43 градуси, Навої – 41 градус.

Зокрема, температура повітря в Нукусі виявилася на 1,7 градуса вище, ніж у 2015 році (39,5 градуса), в Ургенче – на 3.5 градуса вище, ніж в 1933 році (39,4 градуса), в Бухарі – на 2 , 7 градуса вище, ніж в 1967 році (40,3 градуса), в Навої – на 0,5 градуса вище, ніж в 1961 році (40,5 градуса).

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