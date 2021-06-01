Главная УЗБЕКИСТАН

В ряде городов Узбекистана накануне температура превысила 41 градус

В Узбекистані 31 травня побитий температурний рекорд 80-річної давності, передає CentralAsia (UZ) з посиланням на Центр гідрометеорологічної служби країни.

Абсолютні максимуми температури повітря побиті в таких містах, як Нукус — 41,2 градуса, Ургенч — 42,9 градуса, Бухара — 43 градуси, Навої — 41 градус.

Зокрема, температура повітря в Нукусі виявилася на 1,7 градуса вище, ніж у 2015 році (39,5 градуса), в Ургенче — на 3.5 градуса вище, ніж в 1933 році (39,4 градуса), в Бухарі — на 2 , 7 градуса вище, ніж в 1967 році (40,3 градуса), в Навої — на 0,5 градуса вище, ніж в 1961 році (40,5 градуса).

Следите за нами на Google News

Также читайте

Встреча Посла Узбекистана с руководством компании APG Ukraine

УЗБЕКИСТАН
Благодаря программе структурных реформ авиационная промышленность Узбекистана претерпевает серьезные изменения. Отрасль выходит на новый уровень совершенствования, наблюдается успешная реализация реформ, направленная на дальнейшую либерализацию...
Узнать больше

Заместитель Министра иностранных дел Украины принял копии верительных грамот от новоназначенного Посла Республики Узбекистан

УЗБЕКИСТАН
19 июня 2020 заместитель Министра иностранных дел Украины Евгений Енин принял копии верительных грамот от новоназначенного Посла Республики Узбекистан в Украине Алишера Курманова. Евгений Енин...
Узнать больше

Актуально

С октября откроется еженедельный чартерный рейс Ташкент — Киев — Ташкент

Билеты
Прямой еженедельный чартерный рейс по маршруту «Ташкент-Киев-Ташкент» откроется с 5 октября. Прямой еженедельный чартерный рейс HY3563 / 3564 запускается по маршруту «Ташкент-Киев-Ташкент» с 5 октября,...

Обращение Посла Узбекистана в Украине Абдуалиева Алишера

УЗБЕКИСТАН
Речь Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан Абдуалиева Алишера Хабибуллайовича по случаю завершения своей дипломатической миссии в Украине
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Последние новости

Diplomatic International Portal. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International

Больше историй

Кремль заявляет, что любое введение войск НАТО в Украине усилит напряжение

Таиланд смягчает карантин

Почему стоит посетить Казахстан? Есть по крайней мере пять причин!