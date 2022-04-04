Віктор Орбан після перемоги, напав на Брюссель та оголосив Зеленського ворогом Угорщини

Після того як Віктор Орбан і його партія Фідес зберегли кваліфіковану більшість, яку вони мають з 2010 року, на парламентських виборах в Угорщині в неділю, прем’єр-міністр розкритикував керівництво Європейського Союзу і деяких великих країн блоку, пише брюссельський портал Euractiv.

Після підрахунку 98,96 відсотка голосів на ранок понеділка “Фідес” має отримати 135 із 199 місць у Національному парламенті, що на два більше, ніж у 2018 році.

“Ми здобули таку велику перемогу, що її можна побачити з Місяця, але вже точно з Брюсселя!” – сказав Орбан своїм прихильникам у переможній промові у неділю ввечері.

За високої явки (69,54%), хоч і нижче за історичний рекорд попередніх парламентських виборів (70,22%), об’єднана шестипартійна опозиція, включаючи соціалістів, соціал-демократів, зелених, лібералів і консерваторів, отримала 35,04% голосів.

Заявивши, що перемога буде незабутньою, “бо нам довелося боротися з найпотужнішими силами”, Орбан перерахував лівих, бюрократів у Брюсселі, імперію угорсько-американського мільярдера Джорджа Сороса, міжнародні ЗМІ та “зрештою навіть президента України” як ворогів Угорщини.

Війна Росії в Україні стала головною темою кампанії, причому опозиція наголошувала на тісних зв’язках Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним, а правляча партія звинувачувала своїх опонентів у намірі втягнути Угорщину у війну.

“Особлива подяка тим, хто сьогодні на Закарпатті – угорцям. Наше послання – не бійтеся, тримайтеся, батьківщина з вами”, – привітав Орбан угорську етнічну меншість України, чисельність якої до війни оцінювалась у 130 000 осіб.

Угорський прем’єр-міністр подякував своїм європейським партнерам і наголосив, що його перемога є сигналом для Європи, що політика його партії “це не минуле, це майбутнє”. Це буде наше спільне європейське майбутнє.