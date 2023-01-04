Як правильно вибрати екіпірування для походу

Комфортний похід неможливий без якісного екіпірування: воно має бути практичним і виконувати свої функції. Як підібрати одяг для походу, а також рюкзак, намет та спальний мішок, “ДІП” розповідає у новому матеріалі.

Одяг та взуття

У поході у вас має бути зручний комплект ходового одягу для теплої та холодної погоди, непромокальні речі та щось, у чому можна буде спати. Важливо, щоб усі речі, які ви берете, були важкими і швидко сохли. Якщо йдете в місця з низькою температурою, візьміть термобілизну, а якщо збираєтеся купатися – не забудьте все необхідне приладдя.

Взуття варто взяти зручне ходове. Яку саме вибрати залежить від типу походу, в який ви плануєте.

Рюкзак

На похідному наплічнику не варто економити. Якщо він порветься або буде незручним, спогади від подорожі залишаться не найприємнішими. Чим більш довгий похід ви збираєтеся, тим більш місткий рюкзак варто взяти. Для піших походів із ночівлею (2-3 дні) достатньо 40-60 літрів.

Потрібно, щоб рюкзак мав широкі лямки, а інші кріплення допомагали рівномірно розподілити вагу ноші по всьому тілу. Найважчі речі варто покласти ближче до спини, потім розмістити продукти, посуд, дрібниці, дощовик і все, що може знадобитися під час пересування (наприклад ніж, воду, перекус, серветки).

Намет

Краще не брати великогабаритні та важкі для транспортування моделі. Якщо плануєте недовгий похід, підійде трекінговий намет на алюмінієвих дугах. Її легко встановити, а вона важить мало. Матеріал, з якого виготовлений намет, повинен бути двошаровим: зовнішня частина водонепроникна, а внутрішній – вбирає. Так усередині не буде накопичуватися конденсат.

Водонепроникність намету (PU) потрібна не менше 3000 мм для верхньої частини і не менше 5000 мм для дна.

Спальний мішок

Спальник потрібно вибирати в залежності від пори року, тому звертайте увагу на температурний діапазон на етикетці чи нашивці. Жіноче позначення – “t, comfort”, чоловіче – “t, limit”.

Спальний мішок може бути трикутним і зручним для використання як ковдру. Така модель займає багато місця та зазвичай багато важить. Є також спальник-кокон: він широкий біля плечей, але звужується до ніг. Він легший і добре зберігає тепло.

Крім того, є спальні мішки, які можна пристебнути один до одного. Вони не такі зручні, але значно краще зберігають тепло.

Незалежно від того, який тип ви оберете, для комфортного сну довжина спальника має бути на 10-15 сантиметрів більше, ніж зростання людини, яка планує його використовувати.