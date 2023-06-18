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Влада Таїланду попередила туристів про смертельну небезпеку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Влада Таїланду попередила туристів про смертельну небезпеку

Серйозну тривогу у зв’язку з різким зростанням випадків захворювання на гарячку денге висловило Бюро епідеміології Департаменту з контролю за захворюваннями (DDC) у Таїланді. Згідно з останніми даними, кількість заражень, зафіксованих на 7 червня 2023 року, становить на 500 відсотків більше, ніж торік за той самий час. У зв’язку з цим тайська влада попросила туристів дотримуватися заходів обережності на відпочинку.

Найвища за трирічний період епідемія денге у країні стурбувала чиновників охорони здоров’я у Таїланді. За даними DDC, найбільша кількість заражень була зареєстрована на популярних туристичних локаціях: Бангкок, Трат, Нан, Чантабурі, Районг та Мае Хонг. Загалом цього року виявлено 19 503 випадки зараження денге.

Небезпека захворювання посилюється збільшенням числа смертей. На даний момент влада знає про 17 летальних випадків. Минулого року за той самий період у Таїланді було зареєстровано лише три смерті від цієї лихоманки.

Експерти Міністерства охорони здоров’я попередили про те, що зростання захворюваності на тропічну лихоманку денге продовжиться під час сезону дощів – з червня по серпень, і лише у вересні очікується зниження захворюваності.

У світлі загрози епідемії денге в Таїланді мандрівникам рекомендується дотримуватися запобіжних заходів, таких як використання репелентів від комарів, носіння захисного одягу та відвідування місць, де забезпечена надійна система боротьби з комахами.

Лихоманка денге (костоломна лихоманка) – це небезпечне захворювання, яке викликається вірусом, який передається через укуси комарів. Інкубаційний період може становити до двох тижнів, а саме захворювання зазвичай минає менше тижня. Симптоми денге включають пропасницю, головний біль, нудоту, блювання, висипання, біль у м’язах і суглобах, а також невеликі кровотечі. Однак важка форма може розвинутись за кілька годин та вимагати термінової медичної допомоги, включаючи госпіталізацію. У випадках, коли зараження набуває важкої форми, можливі кровотечі, шок, що супроводжується серйозним зниженням кров’яного тиску, відмова органів прокуратури та навіть смерть.

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