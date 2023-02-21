Вчені пояснили, скільки днів має тривати відпустка

У двотижневої відпустки є переваги перед тижневим: триває вона все-таки довше. Але наукові дослідження показують, що згадувати людину буде лише унікальні події. Тому й додаткові дні особливого значення не мають, повідомляє Ferra.

За словами психолога і лауреата Нобелівської премії Даніеля Канемана, коротка відпустка така ж хороша, як і довга. І іноді навіть краще.

Дослідження людської пам’яті показують, що через деякий час після відпустки нам стає однаково, скільки днів відпустка тривала. Важливими стають лише моменти, що породили спогади.

Взагалі людина має два різновиди “я”. Це “я відчуваюче” і “я пам’ятаюче”. Перше пов’язане з тим, що ми відчуваємо зараз, друге – з тим, що ми пам’ятаємо. І щастя залежить саме від другого.

Оскільки почуття щастя та задоволення залежать від того, які спогади у нас залишилися після відпустки, то довга відпустка – це безглузда трата часу та грошей.

Якщо хочеться діяти на догоду “я, хто відчуває”, то можна вибрати довгу відпустку. Однак, як каже Канеман, якщо хочеться у тривалій перспективі бути задоволеним пережитими моментами, то краще брати коротку відпустку. Мозок добре запам’ятовує моменти, коли відбувається щось значуще чи нове. А двотижневий відпочинок навряд чи буде постійно сповнений подібними моментами. І з погляду пам’яті та збереження спогадів тривала відпустка принесе той самий результат, що й 7-денний.