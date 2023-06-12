Укрзалізниця запустила жіночі купе

Поки що – бета-тестування, яке розпочнеться з 30 червня.

В УЗ повідомили, що такі купе запрацюють на чотирьох напрямках: Харків — Львів, Дніпро — Трускавець, Київ — Ужгород, Київ — Кривий Ріг.

Жіночі купе в поїздах – деталі

15 травня на сайті Кабміну було зареєстровано петицію про введення в поїздах АТ “Укрзалізниця” окремих вагонів для жінок та чоловіків. Автор цієї петиції Ольга Ожогіна пояснила свою ініціативу тим, що виділення принаймні одного окремого вагону для жінок та одного вагону для чоловіків зможе зробити поїздки безпечнішими та запобігти негативному досвіду пасажирів.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення від Європейського банку реконструкції та розвитку 200 мільйонів євро для закупівлі додаткових локомотивів та обладнання для “Укрзалізниці”. Це дозволить відновити залізничні коридори з Євросоюзом та покращить пасажирські перевезення, заявив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.