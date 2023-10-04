Квитків стане вдвічі більше: “Укрзалізниця” збільшує пропозицію маршрутом до Польщі

Українська залізниця збільшує пропозицію місць на маршруті Харків – Перемишль. Як повідомляє прес-служба перевізника у Telegram, 8 жовтня закінчуються ремонтні роботи на станції Перемишль.

Відтак поїзди №31/32 Запоріжжя — Перемишль, №35/36 Одеса — Перемишль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Київ — Перемишль повернуться до свого звичного розкладу руху, а потяг №73/ 74 Харків — Перемишль збільшиться вдвічі.

Відправлення поїзда №73/74 в оновленому форматі з Харкова (з 7 жовтня) о 13:36, прибуття до Перемишля о 11:17. назад із Перемишля (з 8 жовтня) о 13:45, прибуття до Харкова о 14:55.

Зазначається, що оновлений формат курсування поїзда покращить сполучення Харкова з Польщею на додаток до рейсу Харків – Хелм.