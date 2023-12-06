“Укрзалізниця” підвищить ціни на міжнародні пасажирські квитки до 50%

“Укрзалізниця” зменшує знижки та гармонізує ціни на міжнародні рейси, що дозволить оновити парк вагонів та зменшить загальні збитки від пасажирських перевезень.

Як повідомляє прес-служба перевізника, нові тарифи почнуть діяти із запровадженням нового графіка руху пасажирських поїздів – з 10 грудня 2023 року.

“У попередні роки для залучення пасажиропотоку “Укрзалізниця” застосовувала знижки фактично на всі пасажирські міжнародні рейси. Але зараз компанія переглядає це рішення, оскільки щороку збитки від пасажирських перевезень становлять понад 12 млрд грн. Зміна тарифів дозволить “Укрзалізниці” утримати на поточному рівні вартість квитків для проїзду в повідомленнях усередині країни, а також продовжити модернізацію рухомого складу, яка активно продовжується навіть під час широкомасштабного вторгнення”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн на 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ – Варшава – Київ, попит на який залишається ажіотажним.

Але при цьому будуть доступні дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку. Залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма та назад, звідки можна зручно пересісти на Варшаву, зросте на потяги з Дніпра – в межах 4-11%, з Харкова – 17-48%, з Києва – 15-47%.

Також у межах 3% зросте вартість проїзду у нічних поїздах до Відня та Перемишля. На проїзд в “Інтерсіті+” Київ – Перемишль – Київ ціна збільшиться на 26%, а у нічному поїзді Одеса – Перемишль – Одеса – у діапазоні 37-49%.

В УЗ зазначають, що без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешту.

Крім того, компанія не підвищувала тарифи на соціально важливі заміські перевезення. В УЗ зазначили, що цей сегмент залізничних перевезень залишається для перевізника збитковим. Також компанія продовжить організовувати і надалі безкоштовні евакуаційні рейси із прифронтових регіонів.