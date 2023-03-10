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Між Варшавою та Львовом планують запустити прямі потяги

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Між Варшавою та Львовом планують запустити прямі потяги.

Україна збирається до кінця 2023-го збудувати європейські залізничні колії до кордону. Це дозволить з’єднати Варшаву та Львів прямими поїздами.

Першу ділянку вже почали зводити. Лінії пройдуть від українського міста Рава-Руська до польського села Хребенне. „Укрзалізниця“ сподівається, що це дозволить розвантажити дороги та збільшити кількість поїздок на поїздах.

У планах також побудувати нові шляхи з Кракова до Львова через польське село Медики. Але коли візьмуться за реалізацію цього проекту, наразі невідомо.

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