“Укрзалізниця” повертає “Буковельський експрес”

“Укрзалізниця” на період новорічних свят повертає “Буковельський експрес”, який доставить туристів на популярний гірськолижний курорт.

Як повідомляє прес-служба компанії, потяг №810/809 “Львів – Ясіня” вирушатиме зі Львова 30, 31 грудня, 6, 7 та 8 січня о 7:00 та прибуватиме до Ясині о 12:25. Назад, з Ясині, відправлення о 15:10 та прибуватиме до Львова о 20:50.

Зазначається, що поїзд проходитиме через Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірну, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохту, Вороненко та Лазещину.

На маршруті курсуватиме комфортабельний регіональний дизель-поїзд ДПКР-3.

Квитки вже доступні для придбання у додатку “Укрзалізниці”, у чат-боті та на сайті.

Зимові маршрути “Укрзалізниці”

З 22 грудня 2022 року туристи можуть доїхати до гірськолижного курорту “Буковель” на шатл-басах від залізничної станції “Татарів-Буковель”, до якої можна буде доїхати одним з шести поїздів “Укрзалізниці”. Саме під їхній розклад підігнані шатли.

Крім того, з 30 грудня “Укрзалізниця” запустить щоденний поїзд №745/746 Київ – Славське”, який доставить туристів на популярний гірськолижний курорт.

Також “Укрзалізниця” призначила додаткові поїзди на новорічні свята до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська та Чернівців, які в тому числі допоможуть українцям дістатися Карпат.