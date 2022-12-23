У Буковель запустили шатли, тепер можна легко дістатися курорту

З 22 грудня 2022 року туристи можуть доїхати до гірськолижного курорту “Буковель” на шатл-басах від залізничної станції “Татарів-Буковель”.
“Гірськолижний сезон у Карпатах офіційно починається. Оскільки всім українцям цього року потрібні додаткові сили для продовження боротьби за нашу перемогу, розповімо як можна доїхати в гори за натхненням та перезавантаженням”, – повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
Як пояснили в компанії, спочатку охочим відпочити в горах потрібно буде доїхати до станції “Татарів-Буковель” одним із шести доступних поїздів (сьомий мають запустити незабаром), а далі на вокзалі Татарова пересісти на шатли, які доїдуть до популярного курорту.
Зазначається, що розклад підігнаний під такі рейси “Укрзалізниці”:
- № 5/6 “Запоріжжя – Рахів”
- № 15/16 Харків – Рахів
- № 55/56 “Київ – Рахів”
- № 57/58 “Київ – Ворохта”
- № 95/96 “Київ – Рахів”
- № 130/129 “Кременчук – Ворохта”