У Буковель запустили шатли, тепер можна легко дістатися курорту

З 22 грудня 2022 року туристи можуть доїхати до гірськолижного курорту “Буковель” на шатл-басах від залізничної станції “Татарів-Буковель”.

“Гірськолижний сезон у Карпатах офіційно починається. Оскільки всім українцям цього року потрібні додаткові сили для продовження боротьби за нашу перемогу, розповімо як можна доїхати в гори за натхненням та перезавантаженням”, – повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.

Як пояснили в компанії, спочатку охочим відпочити в горах потрібно буде доїхати до станції “Татарів-Буковель” одним із шести доступних поїздів (сьомий мають запустити незабаром), а далі на вокзалі Татарова пересісти на шатли, які доїдуть до популярного курорту.

Зазначається, що розклад підігнаний під такі рейси “Укрзалізниці”: