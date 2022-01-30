У світі стався вибух довгострокових бронювань житла, які працюють на віддаленні в онлайн

Незважаючи на закриття кордонів на тлі пандемії коронавірусу, подорожі стали набагато доступнішими для величезної кількості людей, які роками працювали в офісі, а тепер перетворилися на туристів. Тому короткострокове бронювання житла по всьому світу стало довгостроковим. Віддалена робота здійснила прорив у 2020 році, коли COVID-19 вразив світ, зазначив Брайан Ческі, генеральний директор компанії з короткострокової оренди житла Airbnb.

За його словами, кількість поїздок серед тих, хто працює на віддаленні, збільшиться, оскільки пандемія дозволила співробітникам виявляти велику гнучкість у своїй роботі, як це робить він сам. Глава Airbnb Брайан Ческі планує подорожувати країною протягом наступних кількох місяців, але це не означає, що він поставить на паузу управління платформою короткострокової оренди.

Він вважає, що кількість поїздок «віддальників» буде більшою, ніж будь-коли через можливість гнучких умов праці. Щоб довести, що можна працювати практично з будь-якого місця, Ческі планує сам жити і працює над Airbnbs по всій території США протягом наступних кількох місяців, повертаючись до свого будинку Сан-Франциско між кожною поїздкою тривалістю від одного до двох тижнів.

Революція у подорожах

За словами Ческі, до пандемії клієнти переважно розглядали Airbnb як спосіб знайти квартиру в місті, де можна зупинитися на кілька днів. За останні два роки все змінилося. У 2019 році клієнти в основному бронювали Airbnb на ніч у місті або на кілька днів у певному місці, у той час як зараз, як показують дані компанії, близько 20% ночей, заброньованих у період з липня по вересень, були терміном на 28 днів або довше. Половина ночей, заброньованих за той же період часу, дорівнювала не менше семи дням – порівняно з 44% у 2019 році.

«Ми перебуваємо на порозі революції у подорожах. Світ оцифровується. Світ стає дедалі менше. Це стає все більш глобальним. І я думаю, що це, ймовірно, було найбільшою зміною у повсякденному житті», – наголосив Ческі.

Хоча пандемія не триватиме вічно, Ческі вважає, що тенденція віддалення збережеться, оскільки «переважна більшість» не сидять в офісах п’ять днів на тиждень. Його заяви – це хороша новина для всіх «віддалених», які люблять подорожувати, особливо для громадян Європи – компанія нещодавно запропонувала узгоджені правила з ЄС для кращої підтримки господарів житла.

Згідно з прес-релізом, опублікованим Airbnb, із прийняттям нових правил у рамках блоку мільйони європейців зможуть заробляти на перевагах розміщення, а також вирішувати проблеми, пов’язані зі спекулянтами нерухомістю та овертуризмом. «Airbnb підтримує регулювання, і ми вітаємо консультації ЄС з ініціативи короткострокової оренди як визнання життєво важливої ​​ролі, яку власники нерухомості та спільне використання житла відіграють в економіці Європи», – йшлося у заяві Airbnb.

Компанія також запропонувала державам-членам ЄС та Airbnb підтримати власників житла у 27 країнах блоку шляхом створення нового реєстру господарів нерухомого майна у масштабах усього ЄС. Створюючи таку платформу, компанія має намір надати доступ до справедливих та пропорційних правил та основного права пропонувати послуги Airbnb у Європі.

За даними Statista, станом на грудень 2020 року на сайті Airbnb було 77.324 оголошення про оренду кімнат та квартир у Лондоні, що свідчить про найвищі показники на європейському континенті. Списки Airbnb також були значними у Парижі, Римі та Мадриді.