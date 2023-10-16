У Австралії чоловік побився з кенгуру, який взяв у заручники його собаку: відео

Відеозапис дивної сутички чоловіка з кенгуру, який узяв у заручники його собаку, зібрав мільйони переглядів, передає news.com.au.

Ролик став вірусним після того, як чоловік зняв на відео, як поспішає в річку, щоб урятувати свого собаку від “утоплення” кенгуру. Сюжет переглянули більш ніж 2,5 мільйона разів лише за 10 годин.

У відеоролику під заголовком “Бойові мистецтва для всіх, навіть для кенгуру” видно, як сумчастий утримує собаку над водою.

Коли чоловік кинувся на допомогу своєму явно переляканому вихованцю, він образливо вилаявся на адресу войовничої тварини.

“Я розіб’ю тобі голову. Відпусти мого собаку”, – каже він на відео.

Глядачі були здивовані бійкою з відомим символом австралійської фауни.

“Так кенгуру їдять собак чи чому він намагається задушити її?”, “Я думала, що кенгуру задушив хлопця прямо перед його собакою”, “Кенгуру явно готовий до бою”, “Гангстер”, – пишуть вони у коментарях.

Чоловікові вдалося врятувати собаку, проте він упіймав нехилий удар від австралійського стрибуна. На кадрах видно, як камера йде під воду після того, як кенгуру замахується на автора відео.

Тим не менш, чоловікові вдається вийти на берег – він врятував собаку, себе і навіть камеру.