Всі розділи
ГоловнаАвстраліяУ Австралії чоловік побився з кенгуру, який взяв у заручники його собаку:...
АвстраліяТуризм

У Австралії чоловік побився з кенгуру, який взяв у заручники його собаку: відео

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Австралії чоловік побився з кенгуру, який взяв у заручники його собаку: відео

Відеозапис дивної сутички чоловіка з кенгуру, який узяв у заручники його собаку, зібрав мільйони переглядів, передає news.com.au.

Ролик став вірусним після того, як чоловік зняв на відео, як поспішає в річку, щоб урятувати свого собаку від “утоплення” кенгуру. Сюжет переглянули більш ніж 2,5 мільйона разів лише за 10 годин.

У відеоролику під заголовком “Бойові мистецтва для всіх, навіть для кенгуру” видно, як сумчастий утримує собаку над водою.

Коли чоловік кинувся на допомогу своєму явно переляканому вихованцю, він образливо вилаявся на адресу войовничої тварини.

“Я розіб’ю тобі голову. Відпусти мого собаку”, – каже він на відео.

Глядачі були здивовані бійкою з відомим символом австралійської фауни.

“Так кенгуру їдять собак чи чому він намагається задушити її?”, “Я думала, що кенгуру задушив хлопця прямо перед його собакою”, “Кенгуру явно готовий до бою”, “Гангстер”, – пишуть вони у коментарях.

Чоловікові вдалося врятувати собаку, проте він упіймав нехилий удар від австралійського стрибуна. На кадрах видно, як камера йде під воду після того, як кенгуру замахується на автора відео.

Тим не менш, чоловікові вдається вийти на берег – він врятував собаку, себе і навіть камеру.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В Австралії туристка ненароком влаштувала стриптиз і показала свої оголені груди всьому літаку

Австралія
Під час рейсу з Голд-Коста до Сіднея в Австралії...

В Британії розгорівся скандал: туристку вигнали з рейсу тому що вона спітніла

Велика Британія
Натренувавшись за пандемію «вираховувати» потенційно небезпечних туристів, які погано...

У Нью-Йорку бандити почали стріляти з пістолетів по туристах

США
Найпопулярніше місто цілого континенту стало небезпечним для туристів: у...

Дружина збирала сумку: у чоловіка в аеропорту знайшли пістолет – його виправдання “вбило”

США
У США чоловік звинуватив свою дружину в інциденті з...

Американські ЗМІ заявили про єті, який потрапив на камеру

США
Пара, яка проводила романтичний відпочинок у Колорадо, стверджує, що...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму