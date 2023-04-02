Туристка розповіла, як вона ховає додаткову сумку на рейсах бюджетної авіакомпанії

Туристка, відома в TikTok під ніком jessvibesonly, зняла відео, в якому розповіла, як ховає додаткову сумку на рейсах бюджетної авіакомпанії. Така хитрість дозволяє брати в літак два предмети ручної поклажі замість одного без доплати.

Секрет дівчини в тому, щоб одягати на рейс вільний світшот. На відео вона показує, як знімає з себе поясну сумку, потім знімає світшот, після чого назад одягає сумку і поверх неї світшот. На борт літака туристка проходить лише з невеликою валізою як ручна поклажа, не викликаючи підозр.

Такий спосіб може бути корисним, якщо авіакомпанія-лоукостер має дуже суворі вимоги щодо кількості речей у ручній поклажі. Однак у коментарях під відео, що набрало 350’000 переглядів, думки користувачів розділилися.

Один із передплатників написав: «Дякую за раду». Інший поділився своїм способом: “Я завжди ховаю свою сумку під пальто”. Але висловились і ті, кого не вразили поради туристки. Дехто навіть запропонував оплачувати додаткові сумки, а не таємно проносити їх на борт.

Втім, відео дівчини – не перший випадок, коли пасажир використовує винахідливі лайфхаки, щоби таємно пронести на борт бюджетного авіарейсу додаткову сумку. Один із них навіть був звинувачений у «грубості» та «неприйнятній поведінці», після того, як камера спостереження записала його ховаючим кілька сумок перед посадкою в літак. Метод був простий: він складав додаткові сумки на верхню частину своєї валізки, витягнуту за ручку, а потім накидав пальто на ручку, приховуючи таємні сумки всередині.