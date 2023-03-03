Туристам розповіли, які предмети у готелі краще не використовувати

Співробітниця готелю назвала кілька предметів, якими гостям краще не користуватися у своїх готельних номерах.

Хоча прибирання в номерах готелю зазвичай проводиться між приїздами гостей і має бути на дуже високому рівні, деякі предмети можуть використовуватися не за призначенням туристами і тому бувають не такими чистими, як хотілося б гостям.

За словами співробітниці готелю, потрібно з обережністю користуватися чайниками, чашками, склянками, ложками та блюдцями.

“Ви б скористалися чайником готелю? Я обговорювала це зі своїми колегами. Було багато різних думок, починаючи від “кип’яченої води” і закінчуючи “люди використовують його для прання спідньої білизни”, – опублікувала повідомлення жінка на Reddit.

Примітно, що на форумі самі постояльці готелів почали зізнаватися, що вони творять у своїх номерах і видають свої дивні ідеї за лайфхаки. Наприклад, дійсно, деякі дівчата записували та публікували відеоролики про те, що вони використовували електрочайники для прання своєї спідньої білизни, а чоловіки – шкарпеток.

Звичайно, не всі готелі та не всі співробітники ігнорують гігієну готельних речей. Так, одна з покоївок розповіла, що чистота залежить від адміністрації готелю.

“Наприклад, ми повинні очищати наші чайники від накипу не рідше одного разу на місяць і перевіряємо їх/опорожнюємо після кожного прибирання номера. Але я працюю в бутік-готелі. Якщо чайник все ще сповнений води, коли ви входите до кімнати, або в ньому багато накипу, не використовуйте його”, – порадила вона і в цьому випадку рекомендувала зателефонувати на стійку реєстрації та повідомити про необхідність замінити прилад на чистий або помити його самостійно.