Туристам розповіли, як визначити оптимальний бюджет для подорожі

Після оформлення квитків та бронювання готелю важливо правильно спланувати бюджет на поїздку, який потрібно взяти із собою. Особливо це актуально, коли ви вирушаєте в незнайому країну, де вартість екскурсій, ресторанів, кафе та сувенірів може бути заздалегідь неясною. Проте, існують підходи, які допоможуть вам оцінити бюджет на подорож.

Поради на форумах та у чатах мандрівників

На цей час існує велика мережа форумів та чатів, присвячених конкретним країнам та містам. У цих спільнотах часто можна знайти місцевих жителів, які готові надати допомогу. Вони можуть поділитися порадами з побутових питань, такими як вартість обідів та вечерь у ресторанах, середній рахунок та місця, де можна вигідно придбати екскурсії до основних визначних пам’яток.

Ставте запитання або вивчайте досвід інших мандрівників. Часто бувають туристи, які детально розписують свої бюджети на подорож.

Онлайн-картки

Експерти у сфері туризму також рекомендують ввести адресу місця, де ви плануєте проживати, та вивчати околиці. Це допоможе виявити кафе та ресторани поблизу. Скопіюйте назви закладів, знайдіть їх в інтернеті та перегляньте меню з цінами. Не обмежуйтеся одним варіантом, тому що ціна може значно відрізнятися.

Таким чином, ви зможете спланувати свої поживні потреби під час подорожі та оцінити приблизний бюджет.

Використання сайтів мережевих магазинів

За кордоном часто діють мережеві магазини, де можна придбати продукти та сувеніри. Навіть якщо ви не збираєтеся готувати самостійно, у таких магазинах можна знайти готову та доступну їжу. На сайтах цих магазинів можна ознайомитися з цінами та прикинути вартість закупівель. До того ж конвертуючи гроші у місцеву валюту, можна оцінити рівень цін та життя в країні.

Додаткові витрати

Сума грошей, яку потрібно взяти із собою у поїздку, включає не лише витрати на їжу. Не забувайте про гроші на розваги, екскурсії, транспорт, сувеніри та шопінг. Цю суму варто доповнити ще 10-20% на непередбачені витрати. Якщо додаткові гроші не знадобляться, їх можна обміняти або зберегти для майбутніх поїздок.