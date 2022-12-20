Туристам розкрили метод швидко заспокоїтися під час польоту, без заспокійливих та алкоголю

Як швидко заспокоюватися в літаку, не використовуючи заспокійливих чи алкоголь, розповів Fox News досвідчений турист Ендрю Герр, який здійснив за своє життя понад 400 перельотів. Його перевірена техніка – правильно дихати.

Політ може бути дуже напруженим, і все від черг до турбулентності змушує пасажирів турбуватися. Проте досвідчений авіапасажир розкрив деякі зі своїх методів збереження холоднокровності під час польотів. Бізнесмен керує консалтинговою компанією з питань здоров’я та продуктивності, що базується в Лос-Анджелесі (США), і часто доводиться літати по роботі.

Хоча він не найбільший шанувальник подорожей літаком, він узяв на озброєння кілька порад, щоб зробити переміщення на авіалайнерах більш комфортними. Один із них — використовувати техніку боксерського дихання. За словами туриста, потрібно повільно вдихати через ніс протягом чотирьох секунд, затримати подих на чотири секунди, повільно видихнути через рот і знову затримати дихання на чотири секунди. Це добре відомий прийом, який використовується військовослужбовцями у скрутних ситуаціях, щоб швидко заспокоїтися.

“Це може допомогти привести в норму вашу центральну нервову систему і зменшити стрес”, – пояснив він виданню і додав, що якщо чотири секунди здаються невеликим проміжком часу, його можна збільшити до 6-8 секунд на кожному кроці.

Крім того, він також рекомендував розім’ятися перед початком подорожі. «Вправи покращують кровообіг, рухливість суглобів і вироблення ендорфінів, тому ви почуватиметеся краще — тілом і розумом», — повідомив експерт.

Дихання — це справді те, що допомагає підготуватися до польоту. Про це говорять багато фахівців. Так, тренер із трансформаційного оздоровлення Айша Белл розробила добірку заспокійливих технік, які дозволяють їй подорожувати спокійно, відчуваючи менше страху, включаючи регульоване дихання.

«На жаль, нашою природною реакцією на стрес є затримка дихання і неглибокі вдихи, але якщо ви зможете працювати над довгими повільними глибокими вдихами в живіт, ви знайдете майже миттєве почуття спокою. Мета полягає в тому, щоб дихати в нижню частину легень, яка заповнить діафрагму», – пояснила вона.

За даними Travel and Leisure, так зване подовження дихання — одна з найпростіших, але найефективніших дихальних технік, яка допоможе туристам швидко заспокоїтись, якщо їх охопила паніка. Що для цього потрібно? Експерти рекомендують сісти прямо та глибоко вдихнути через ніс, перш ніж знову видихнути через ніс. При видиху треба намагатися затримуватись на 2-3 секунди довше, ніж при вдиху. Повторювати протягом 60 секунд. Проста методика має зробити туриста спокійнішим.