У США на борту круїзного лайнера стався спалах невідомої кишкової інфекції

На борту круїзного лайнера Queen Victoria компанії Cunard стався спалах невідомої кишкової хвороби, який викликав раптове блювання та діарею у 154 пасажирів та членів екіпажу.

Як повідомляє Travel Pulse, причина захворювання наразі розслідується Центром з контролю та профілактики захворювань США (CDC). Перші симптоми були зафіксовані 1 лютого, далі кількість хворих стала швидко зростати. І зараз серед хворих 129 пасажирів і 25 членів екіпажу. Однак варто зазначити, що до цього числа входить кількість інфекцій, активних на даний момент.

Queen Victoria вирушив з Форт-Лодердейла, штат Флорида, 22 січня і має прибути до Гонолули 12 лютого. На борту перебувають 1 824 пасажири та 967 членів екіпажу. Cunard ввів посилені протоколи здоров’я та безпеки, що включають посилене прибирання та дезінфекцію, ізоляцію хворих та інформування всіх пасажирів та членів екіпажу про ситуацію на борту.

Як повідомляє сайт CruiseMapper, який відстежує круїзи, Queen Victoria здійснює 55-денну подорож світом, що почалася в Гамбурзі, Німеччина, і закінчується в Сіднеї, Австралія. Лайнер ще має подолати велику відстань до своєї кінцевої точки, в яку він прибуде 4 березня.

Наголошується, що це вже другий за рік випадок масової інфекції на круїзному лайнері. Перший був зареєстрований у січні, коли на борту Celebrity Constellation захворіли 100 осіб, із симптомами блювоти та діареї. CDC встановили, що тоді причиною захворювання став норовірус – кишкова інфекція, яка також викликала велику частину із 14 спалахів хвороби на круїзних суднах минулого року.