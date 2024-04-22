В Іспанії тисячі місцевих жителів вийшли на протест проти туристів

Тисячі людей на іспанських Канарах вийшли на протести проти масового туризму, повідомляє Euronews.

Мешканці Тенерифе вимагають “заморозити туристів”, тобто тимчасово обмежити їхній потік, щоб зупинити бум короткострокової оренди житла та будівництва готелів. Вони кажуть, що це призводить до зростання вартості житла для місцевих жителів.

Демонстранти принесли плакати з написами “Тут живуть люди” та “Ми не хочемо бачити, як гине наш острів”. Вони вимагають змін у туристичній галузі, на яку припадає 35 відсотків валового внутрішнього продукту Канарських островів.

#20A. A punto de comenzar en Santa Cruz de Tenerife la manifestación por un cambio del modelo turístico: “Canarias se agota”. pic.twitter.com/jTYyDc4CgF — COPE Canarias (@CopeCanarias) April 20, 2024

Найменші марші відбулися і в інших містах групи островів та інших іспанських містах. Їх організували екологічні організації напередодні піку літнього сезону відпусток.

Організації вважають, що місцева влада має тимчасово обмежити кількість відвідувачів, щоб зменшити тиск на навколишнє середовище, інфраструктуру та житловий фонд островів, а також запровадити обмеження на купівлю нерухомості іноземцями.

За офіційними даними, в 2023 році архіпелаг з населенням 2,2 мільйона людей відвідали майже 14 мільйонів іноземних туристів, що на 13 відсотків більше, ніж у попередньому році. Там випустили онлайн-тест для відсіву туристів, які порушують спокій міста.

Ми писали про те, що в Амстердамі почнуть відсіювати “непристойних туристів”. Там випустили онлайн-тест для відсіву туристів, які порушують спокій міста.

У нідерландській столиці майже повністю заборонили будівництво нових готелів. Минулого року міська влада Амстердама заборонила круїзним лайнерам заходити до центру міста, щоб обмежити кількість відвідувачів та зменшити забруднення.