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Туристам назвали фрукт, який заборонено до провезення у всіх авіакомпаніях

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристам назвали фрукт, який заборонено до провезення у всіх авіакомпаніях

Зазвичай авіаперевізники лояльні до туристів і дозволяють провозити на борту — в ручній поклажі та в багажному відсіку — багато видів товарів. Однак є один фрукт, який заборонено до перевезення майже в усіх авіакомпаніях. Це дуріан. Про це нагадала туристам британська газета The Sun.

Дуріан насправді досить популярний у деяких азіатських кухнях, але його запах дуже їдкий, що спричинило заборону. Наприклад, авіакомпанія China Southern Airlines навіть офіційно внесла його до списку заборонених продуктів.

Туристам назвали фрукт, який заборонено до провезення у всіх авіакомпаніях

А ось інший приклад. Найбільший авіаперевізник Нової Зеландії Air New Zealand зазначив: “Плоди дуріана не можна перевозити ні в ручній поклажі, ні в багажі”.

Винятком є філіппінський лоукостер, Cebu Pacific заявляє, що дозволить пасажирам приносити фрукти на борт за умови, що вони зберігаються у багажному відсіку, а не в салоні.

“Пахкі або фрукти, що неприємно пахнуть (наприклад, дуріан) приймаються до перевезення тільки в якості багажу”, – йдеться на сайті авіакомпанії. Інші компанії також допускають специфічний фрукт на борт, але за умови його герметичної упаковки.

Дуріан і раніше викликав проблеми у авіакомпаній, а його запах неодноразово ставав причиною затримок і зривів рейсів.

Так, розлючені пасажири на борту індонезійського літака, який перевозив фрукти, мало не побилися з бортпровідниками через сморід, вимагаючи прибрати фрукти з літака. Тоді на борту Sriwijaya Air, що прямував з Джакарти до Бенкули, знаходилося близько двох тонн дуріану.

Авіакомпанія в результаті пішла на поступки та вивантажила партію дуріана. Рейс у результаті вилетів на годину пізніше запланованого.

“Коли я увійшов у літак, я вже відчував запах дуріану. Я поскаржився стюардесі, але вони сказали мені просто заповнити форму скарги. Я кричав іншим пасажирам: “Хто в цьому літаку хоче летіти з таким нудотним запахом?” Усі вони скандували у відповідь: “Не ми!” – Згадував Амір Зідан, пасажир рейсу, на своїй особистій сторінці в соцмережах.

Пізніше Sriwijaya Air все ж таки відстояла своє рішення перевозити смердючі фрукти на борту.

Втім, у замкнутому просторі авіалайнера пасажири часто відчувають огиду до специфічних ароматів. Як заявляє Tourprom, нещодавно пасажир зазнав пасивно-агресивних коментарів після того, як поїв бургер, який він купив в аеропорту. Свою історію він опублікував на форумі Reddit, щоб з’ясувати, чи мав він рацію, коли вирішив з’їсти його в салоні повітряного судна.

“Прямо зараз жінка, що сидить поруч зі мною, дивиться на мене “кинжалами”, відпускаючи пасивно-агресивні коментарі собі під ніс. У мене восьмигодинний переліт з короткою пересадкою. На першому рейсі подавали тільки невелике пакування крекерів, а на другому буде те ж саме. Як тільки я дістався стикувального виходу, у мене було достатньо часу, щоб замовити їжу, але не з’їсти її.

Жінка, що сидить поруч зі мною, сказала мені, що вона не їсть м’ясо чи смажену їжу і від запаху мого бургера та картоплі фрі її нудить. Спочатку я ігнорував її і продовжував їсти, але вона скаржилася все голосніше”, – опублікував пост мандрівник.

Хтось у коментарях став на бік зголоднілого туриста. “Це літак, а не особиста вітальня цієї жінки. Я не можу повірити, наскільки грубими є деякі люди в літаках”, – відповіли йому.

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