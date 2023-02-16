Туристам назвали фрукт, який заборонено до провезення у всіх авіакомпаніях

Зазвичай авіаперевізники лояльні до туристів і дозволяють провозити на борту — в ручній поклажі та в багажному відсіку — багато видів товарів. Однак є один фрукт, який заборонено до перевезення майже в усіх авіакомпаніях. Це дуріан. Про це нагадала туристам британська газета The Sun.

Дуріан насправді досить популярний у деяких азіатських кухнях, але його запах дуже їдкий, що спричинило заборону. Наприклад, авіакомпанія China Southern Airlines навіть офіційно внесла його до списку заборонених продуктів.

А ось інший приклад. Найбільший авіаперевізник Нової Зеландії Air New Zealand зазначив: “Плоди дуріана не можна перевозити ні в ручній поклажі, ні в багажі”.

Винятком є філіппінський лоукостер, Cebu Pacific заявляє, що дозволить пасажирам приносити фрукти на борт за умови, що вони зберігаються у багажному відсіку, а не в салоні.

“Пахкі або фрукти, що неприємно пахнуть (наприклад, дуріан) приймаються до перевезення тільки в якості багажу”, – йдеться на сайті авіакомпанії. Інші компанії також допускають специфічний фрукт на борт, але за умови його герметичної упаковки.

Дуріан і раніше викликав проблеми у авіакомпаній, а його запах неодноразово ставав причиною затримок і зривів рейсів.

Так, розлючені пасажири на борту індонезійського літака, який перевозив фрукти, мало не побилися з бортпровідниками через сморід, вимагаючи прибрати фрукти з літака. Тоді на борту Sriwijaya Air, що прямував з Джакарти до Бенкули, знаходилося близько двох тонн дуріану.

Авіакомпанія в результаті пішла на поступки та вивантажила партію дуріана. Рейс у результаті вилетів на годину пізніше запланованого.

“Коли я увійшов у літак, я вже відчував запах дуріану. Я поскаржився стюардесі, але вони сказали мені просто заповнити форму скарги. Я кричав іншим пасажирам: “Хто в цьому літаку хоче летіти з таким нудотним запахом?” Усі вони скандували у відповідь: “Не ми!” – Згадував Амір Зідан, пасажир рейсу, на своїй особистій сторінці в соцмережах.

Пізніше Sriwijaya Air все ж таки відстояла своє рішення перевозити смердючі фрукти на борту.

Втім, у замкнутому просторі авіалайнера пасажири часто відчувають огиду до специфічних ароматів. Як заявляє Tourprom, нещодавно пасажир зазнав пасивно-агресивних коментарів після того, як поїв бургер, який він купив в аеропорту. Свою історію він опублікував на форумі Reddit, щоб з’ясувати, чи мав він рацію, коли вирішив з’їсти його в салоні повітряного судна.

“Прямо зараз жінка, що сидить поруч зі мною, дивиться на мене “кинжалами”, відпускаючи пасивно-агресивні коментарі собі під ніс. У мене восьмигодинний переліт з короткою пересадкою. На першому рейсі подавали тільки невелике пакування крекерів, а на другому буде те ж саме. Як тільки я дістався стикувального виходу, у мене було достатньо часу, щоб замовити їжу, але не з’їсти її.

Жінка, що сидить поруч зі мною, сказала мені, що вона не їсть м’ясо чи смажену їжу і від запаху мого бургера та картоплі фрі її нудить. Спочатку я ігнорував її і продовжував їсти, але вона скаржилася все голосніше”, – опублікував пост мандрівник.

Хтось у коментарях став на бік зголоднілого туриста. “Це літак, а не особиста вітальня цієї жінки. Я не можу повірити, наскільки грубими є деякі люди в літаках”, – відповіли йому.