Таїланд не включив Україну в список 46 країн яким дозволений в’їзд

Уряд Таїланду представив список з 46 країн, які схвалені для участі в першому етапі відкриття країни для туристів з 1 листопада. Україна, та Росія в їх число не увійшли. Таким чином, надії українських туристів, які люблять відпочивати взимку в Таїланді, фактично зникли.

Список, представлений на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Таїланду, наступний:

Австралія Австрія Бахрейн Бельгія Бутан Бруней Болгарія Камбоджа Канада Чилі Китай Кіпр Чехія Данія Естонія Фінляндія Франція Німеччина Греція Угорщина Ісландія Ірландія Ізраїль Італія Японія Латвія Литва Малайзія Мальта Нідерланди Нова Зеландія Норвегія Польща Португалія Катар Саудівська Аравія Сінгапур Словенія Південна Корея Іспанія Швеція Швейцарія Об’єднані Арабські Емірати Великобританія США Гонконг

Також уряд представив і сім умов, на яких туристи зможуть в’їхати в Таїланд. Спрощення їх, відзначимо, поки не видно:

Іноземні туристи повинні прибути літаком зі списку країн з низьким рівнем ризику, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Мати доказ вакцинації 2 дозами визнаної вакцини від коронавіруса. Отримати негативний результат ПЛР протягом 72 годин після від’їзду з країни. Мати страхове покриття Covid-19 на суму не менше 50 000 доларів США. Мати підтвердження бронювання готелю. Завантажити додаток Mor Chana і пройти другий тест ПЛР в готелі або протягом 24 годин після прибуття. Якщо другий тест негативний, туристи можуть продовжити свою подорож без подальшого карантину.

Як додають тайські ЗМІ, на даний момент уряд переходить до трехмодельного підходу для прийому іноземних туристів. Перша модель полягає в тому, що нещеплені відвідувачі будуть піддаватися обов’язковому карантину в готелі на термін від 7 до 14 днів. Друга модель – це модель пісочниці, яка в даний час діє на Пхукеті, Самуї і інших туристичних напрямках і поширюється на кілька інших провінцій. Третьою моделлю буде модель без карантину, яка дозволяє схваленим країнам чи територій з низьким рівнем ризику, наприклад, нещодавно схваленим вище, в’їжджати, не проходячи карантин.