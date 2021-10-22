Украинские туристы потеряли надежду: Таиланд не включил Украину в список 46 разрешенных с 1 ноября стран

Правительство Таиланда представил список из 46 стран, которые одобрены для участия в первом этапе открытия страны для туристов с 1 ноября. Украина и Россия в их число не вошли. Таким образом, надежды украинских туристов, которые любят отдыхать зимой в Таиланде, фактически исчезли.
Список, представленный на официальном сайте Министерства иностранных дел Таиланда, следующий:
- Австралия
- Австрия
- Бахрейн
- Бельгия
- Бутан
- Бруней
- Болгария
- Камбоджа
- Канада
- Чили
- Китай
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Греция
- Венгрия
- Исландия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Япония
- Латвия
- Литва
- Малайзия
- Мальта
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Катар
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Словения
- Южная Корея
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Объединенные Арабские Эмираты
- Великобритания
- США
- Гонконг
Также правительство представило семь условий, на которых туристы смогут въехать в Таиланд. Упрощение их, отметим, пока не видно:
- Иностранные туристы должны прибыть самолетом из списка стран с низким уровнем риска, утвержденного Министерством здравоохранения.
- Мать доказательство вакцинации 2 дозами признанной вакцины от коронавируса.
- Получить отрицательный результат ПЦР в течение 72 часов после отъезда из страны.
- Мать страховое покрытие Covid-19 на сумму не менее 50 000 долларов США.
- Иметь подтверждение бронирования отеля.
- Скачать приложение Mor Chana и пройти второй тест ПЦР в отеле или в течение 24 часов после прибытия.
- Если второй тест отрицательный, туристы могут продолжить свое путешествие без дальнейшего карантина.
Как добавляют тайские СМИ, на данный момент правительство переходит к трехмодельного подхода для приема иностранных туристов. Первая модель состоит в том, что непривитые посетители будут подвергаться обязательному карантину в отеле на срок от 7 до 14 дней. Вторая модель — это модель песочницы, которая в настоящее время действует на Пхукете, Самуи и других туристических направлениях и распространяется на несколько других провинций. Третьей моделью будет модель без карантина, которая позволяет одобренным странам или территорий с низким уровнем риска, например, недавно одобренным выше, въезжать, не проходя карантин.