Украинские туристы потеряли надежду: Таиланд не включил Украину в список 46 разрешенных с 1 ноября стран

Правительство Таиланда представил список из 46 стран, которые одобрены для участия в первом этапе открытия страны для туристов с 1 ноября. Украина и Россия в их число не вошли. Таким образом, надежды украинских туристов, которые любят отдыхать зимой в Таиланде, фактически исчезли.

Список, представленный на официальном сайте Министерства иностранных дел Таиланда, следующий:

Австралия Австрия Бахрейн Бельгия Бутан Бруней Болгария Камбоджа Канада Чили Китай Кипр Чехия Дания Эстония Финляндия Франция Германия Греция Венгрия Исландия Ирландия Израиль Италия Япония Латвия Литва Малайзия Мальта Нидерланды Новая Зеландия Норвегия Польша Португалия Катар Саудовская Аравия Сингапур Словения Южная Корея Испания Швеция Швейцария Объединенные Арабские Эмираты Великобритания США Гонконг

Также правительство представило семь условий, на которых туристы смогут въехать в Таиланд. Упрощение их, отметим, пока не видно:

Иностранные туристы должны прибыть самолетом из списка стран с низким уровнем риска, утвержденного Министерством здравоохранения. Мать доказательство вакцинации 2 дозами признанной вакцины от коронавируса. Получить отрицательный результат ПЦР в течение 72 часов после отъезда из страны. Мать страховое покрытие Covid-19 на сумму не менее 50 000 долларов США. Иметь подтверждение бронирования отеля. Скачать приложение Mor Chana и пройти второй тест ПЦР в отеле или в течение 24 часов после прибытия. Если второй тест отрицательный, туристы могут продолжить свое путешествие без дальнейшего карантина.

Как добавляют тайские СМИ, на данный момент правительство переходит к трехмодельного подхода для приема иностранных туристов. Первая модель состоит в том, что непривитые посетители будут подвергаться обязательному карантину в отеле на срок от 7 до 14 дней. Вторая модель — это модель песочницы, которая в настоящее время действует на Пхукете, Самуи и других туристических направлениях и распространяется на несколько других провинций. Третьей моделью будет модель без карантина, которая позволяет одобренным странам или территорий с низким уровнем риска, например, недавно одобренным выше, въезжать, не проходя карантин.