Стюард загинув під час польоту в Париж

Стюард загинув у повітрі під час рейсу з Бахрейну в Париж.

Як повідомляє Daily Mail, у Ясера Салеха Аль-Язіді стався серцевий напад на рейсі Gulf Air GF-19 після вильоту з міжнародного аеропорту Бахрейну о 1:40 ночі у вівторок на шляху до паризького аеропорту Шарля де Голля.

Пілоти Airbus A321 були змушені здійснити аварійну посадку в Ербілі в іракському Курдистані, щоб Ясер міг отримати медичну допомогу.

Літак зустріла бригада медиків, які негайно доправили бортпровідника до найближчої лікарні, але там він помер.

Літак летів на висоті 34 000 футів над Іраком, коли у Ясер стався серцевий напад, повідомив іракським ЗМІ директор аеропорту Ербіль Ахмед Хошяр.

Рейс було зупинено приблизно на чотири години в міжнародному аеропорту Ербіля, перш ніж пасажири змогли продовжити свою подорож до столиці Франції.

Gulf Air повідомила: «Національний перевізник висловлює глибокі співчуття родині та близьким члена екіпажу та підтверджує, що рейс до Парижа відновлено за розкладом.

«Gulf Air запевняє, що безпека пасажирів і екіпажу є першочерговим завданням, і дякує пасажирам постраждалого рейсу за їхнє терпіння та розуміння», — йдеться в повідомленні.

Екіпаж бортпровідників зазвичай навчають надавати першу допомогу, і всі літаки оснащені основними аптечками та медичними засобами.

Але більшість комерційних рейсів не здійснюються зі спеціальним медичним обладнанням, і якщо на борту немає лікаря, пілотам зазвичай потрібно зробити екстрену посадку у відповідному аеропорті, якщо під час польоту виникають серйозні медичні проблеми.