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Країни Перської затоки хочуть створити єдиний візовий простір на кшталт Шенгену

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Країни Перської затоки хочуть створити єдиний візовий простір на кшталт Шенгену

Як повідомляє Arabian Business, країни Перської затоки розглядають можливість створення єдиного візового простору, аналогічного Шенгенській зоні.

Представники Бахрейну, ОАЕ та Саудівської Аравії, які входять до складу Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, обговорили таку ініціативу на виставці Arabian Travel Market.

Наголошується, що доступність поїздок країнами Перської затоки позитивно позначиться на розвитку туризму, мандрівникам не доведеться стикатися з обмеженнями при перетині кордонів.

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