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Країни Перської затоки планують запровадити єдину візу для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Країни Перської затоки планують запровадити єдину візу для туристів

Країни Перської затоки домовилися у грудні представити свій аналог європейського шенгену – єдину туристичну візу для відвідин Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Бахрейну, Кувейту та Оману. Про це повідомляє видання Gulf Business.

Проєкт уже погодили та обговорили міністри туризму країн, що входять до Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ). Вони провели окрему зустріч, де одноголосно підтримали запуск нововведення.

На думку чиновників, загальна віза має значно підвищити інтерес туристів до відпочинку на Сході. В ідеалі перський шенген підніме туризм Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Бахрейну, Кувейту та Оману на новий рівень.

“Якщо настане приплив, він підніме всі човни”, – так охарактеризував проєкт міністр економіки ОАЕ Абдалла Бен Тук аль-Маррі.

Втім, подробиць того, як працюватиме єдина віза, наразі немає. Також незрозуміло, стане вона доповнювати або повністю замінить туристичні в’їзні документи, що вже діють, в країни Перської затоки.

Зазначимо, що сама ідея аналога шенгену прийшла арабській владі під час чемпіонату світу з футболу в Катарі. Саудівська Аравія, наприклад, видавала візи на 60 днів власникам картки Hayya, яку необхідно було оформити вболівальникам та офіційним особам турніру. У результаті такий досвід вирішили продовжити.

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