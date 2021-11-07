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LifeStyleТуризм

Став відомий новий спосіб крадіжки даних із смартфонів в аеропортах

Гліб Парфененко
Став відомий новий спосіб крадіжки даних із смартфонів в аеропортах

Туристи, що заряджають свої гаджети у безкоштовних USB-портах для зарядки в аеропортах, ризикують поплатитися крадіжкою особистих даних. Про це попередила туристів британська The Sun. Як заявляє видання, кіберзлочинці можуть використовувати USB-порти для націлювання на мандрівників, що нічого не підозрюють, і крадіжки їх особистих даних.

За даними дослідження про комп’ютерну безпеку, індекс IBM X-Force Threat Intelligence Index, «транспортна галузь стала другим найбільш атакованим сектором». Зазначимо, що всього п’ять років тому, у 2017, вона знаходилася на десятій позиції. Громадські порти, такі як ті, що знаходяться в аеропортах та інших транспортних вузлах, можуть легко стати метою злочинців. Вони залишаються відкритими, і оскільки вони не контролюються, їх можна легко підробити. Хакери можуть встановлювати в порти приховане шкідливе програмне забезпечення, яке потім завантажується на ваш телефон, коли він підключений», – налякав туристів Калеб Барлоу, віце-президент X-Force Threat Intelligence в IBM Security. За його словами, таким чином без відома туриста можуть вкрасти інформацію, що зберігається на телефоні, включаючи особисті та банківські реквізити.

Особливою небезпекою, за його словами, є кабелі, залишені в USB-портах іншими мандрівниками. Пан Барлоу заявив, що вони можуть бути змінені, щоб включити в них «додатковий чіп», який потім встановлює шкідливе програмне забезпечення на пристрій туриста, щоб дозволити хакерам отримати доступ. Далі експерт порекомендував туристам по можливості користуватися власною зарядкою через розетку, а якщо такої можливості немає – купувати спеціальні гаджети, які дозволяють заряджати телефон, але зупиняють передачу будь-яких даних через порт USB, що у свою чергу запобігає установці шкідливих програм.

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