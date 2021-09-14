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Стало відомо який найдорожчий туристичний напрямок в світі і чому

Стало відомо який найдорожчий туристичний напрямок в світі і чому
Туризм
Гліб Парфененко

Коли ми думаємо про те, який найдорожчий туристичний напрямок в світі, ми зазвичай уявляємо собі Швейцарію з ближчих місць і, ймовірно, Бора-Бора і Сейшели з більш віддалених і екзотичних. Насправді, найдорожче місце для туристів в даний час займає не дуже відомий острів Вьекес в Пуерто-Рико, що носить назву “Райське місце”.

Вьекес розташований всього в декількох кілометрах від узбережжя столиці Пуерто-Рико і являє собою поєднання зелених лісів, піщаних пляжів і мальовничих пагорбів. Цікаво, що до 2003 року острів знаходився під контролем ВМС США. Після цього туризм розцвів.

Стало відомо який найдорожчий туристичний напрямок в світі і чому

Яка вартість і чому?

Однією з причин дуже високих цін на відпочинок на острові є те, що набагато меншій кількості туроператорів дозволено пропонувати тут свої послуги. Цьому є пояснення – місце не дуже велике, і Πyeрто Pиĸo хоче витягти з нього прибуток не переповняючи його. Ще одна причина – захист і збереження острова завдяки ĸампаніям суперзірок Мартіна Шина, Piĸі Мартіна і Бенісіо Дель Торо, які люблять ĸypopт і часто вибирають його для свого відпочинку.

Що стосується цін, то на острові всього один готель, який пропонує ціни на проживання від … до 50 000 доларів США. Другий варіант для заможних людей – оренда приватної вілли, але ціни не такі, як на Airbnb. Будинки дуже розкішні, схожі на будинки на Бора-Бора, а їх ціни обчислюються тисячами доларів, повідомляє Money.bg.

Стало відомо який найдорожчий туристичний напрямок в світі і чому

Ресторани на “райському острові” також є одними з найбільш недоступних у світі, пропонуючи екологічно чисту їжу, що досягає “захмарних” цін.

Проте, головне, що робить це місце таким популярним – це його територія, що ретельно охороняється, заповідний статус і слава, яку принесли йому голівудьскі зірки і поп-ідоли.

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