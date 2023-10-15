І туди теж їдуть туристи: ТОП-20 найвідвідуваніших привидами місць у світі

До Хелловіну залишається недовго, і для тих, хто зважиться зустріти незвичайне свято по-справжньому в страшному місці, ТОП-20 місць у світі. Більшість із них пускають туристів.

Острів Повелья, Італія. У венеціанській лагуні знаходиться острів Повелья, який більше століття використовувався як карантинний пункт, у тому числі для хворих на чуму, а потім тут розмістилася психіатрична лікарня (закрилася 1968 року). З того часу острівець покинутий і офіційно закритий для туристів, але нелегальні екскурсії ведуть туди.

Острів ляльок, Мексика. За однією з версій, на маленькому острові в Мехіко потонула маленька дівчинка, і на згадку про це один із місцевих пустельників почав розвішувати ляльок на деревах, що ще й відганяло злих духів. Щодо парфумів не знаємо, а ось вразливі туристи непритомніють.

Форт Бхангарх, Індія. Легенда свідчить, що колись могутня фортеця в Раджастані, форт Бхангарх, була повністю занедбана. Чому так сталося, історія замовчує, але фортеця XVI століття оточують страшні легенди. Перебувати там після настання темряви заборонено.

В’язниця Порт-Артур, Австралія. У виправній в’язниці Порт-Артур загинули за похмурих обставин понад 1000 осіб. Але під час екскурсії туристам розповідають і про випадки щасливої втечі. Так, один із ув’язнених втік, одягнувши на себе шкуру кенгуру.

Будинок Ліззі Борден, США. Цей будинок став відомим завдяки вбивству, яке сталося тут у 1892 році. Ліззі Борден була звинувачена у вбивстві свого батька та мачухи сокирою. Вона була виправдана на суді, але досі залишається загадкою, хто насправді вчинив цей злочин.

Лагуна Чуук, Мікронезія. У роки Другої світової війни на островах розташовувалася морська військова база Японії та аеродром. У лютому 1944 року американці потопили понад 30 японських суден. Сьогодні їхні кістяки відкриті для дайверів, проте багато хто досі боятиметься опускатися на ці глибини, відчуваючи страх перед «примарною командою» судів, які не залишили свою посаду.

Готель «Банф Спрінгс», Канада. Респектабельний готель ХІХ століття населений безліччю парфумів. Найвідоміший серед них – колишній посильний Сем Маколі, але в готелі також є загибла наречена, секретна кімната без вікон та дверей та багато іншого. Передбачається, що дух Маколі зникне, якщо спробувати дати йому чайові.

Лондонський Тауер, Англія. Мисливці за приведеннями підрахували: сьогодні у вежі живуть рівно 13 примар: від королів до дослідників та анонімних душ. Якщо ви відчуваєте дотик до плеча, не оберніться.

Цвинтар Ла Реколета, Аргентина. На цьому цвинтарі в Буенос-Айресі поховано багато найвпливовіших осіб Аргентини. Це справжнє місто мертвих, оскільки складається з склепів, серед яких проходять справжні пішохідні вулиці, строго перпендикулярні одна одній, на яких дуже легко загубитися.

Фортеця Доброї Надії, Південна Африка. Якщо коротко, то місце прокляте. Триста років тому місцевий губернатор стратив тут семеро людей за дезертирство, і з того часу їхні голоси та кроки чути в будь-якій частині фортеці.

Grand Aley Hotel, Ліван. Був збудований у 1926 році і вважався одним із найрозкішніших у Лівані, але в наші дні залишився без власника. Замість сучасних постояльців його коридорами блукають лише привиди минулих гостей і службовців.

Драгсхольм замок, Данія. Замок XIII століття є житлом щонайменше 100 привидів, включаючи графа Ботвелла, чоловіка королеви Марії Стюарт, яка померла тут у полоні. Також є шанс побачити даму в білому, стражника та інших персонажів.

Лаванг Севу, Індонезія. Це найвідвідуваніше примарами місце у всій Індонезії. Колишня офісна будівля в Семарангу на острові Ява, колишній головний офіс Голландської Ост-Індської залізничної компанії. У 1942 підвал будівлі був перетворений японськими солдатами на в’язницю, де проводилися тортури і страти. Найвідомішим привидом тут є Голландська Леді. Розповідають, що вона наклала на себе руки.

Східна державна в’язниця, США. Колись це була найдорожча в’язниця у світі. Заклад у Філадельфії закрили в 1971 році, але набув другого життя, ставши популярним місцем для прогулянок з привидами та моторошних пригод.

Чейз Волт, Барбадос. Моторошний склеп на одному з міських цвинтарів. Згідно з легендою, щоразу, коли міцно запечатане мармурове склепіння відкривалося для поховання члена сім’ї (таке було тричі), всі свинцеві труни виявлялися не на своєму місці.

Джазір Аль Хамра, ОАЕ. Порожнє поселення неподалік міста Рас-ель-Хайма, цікаве незвичайною колекцією покинутих глинобитних будинків, старовинним фортом, мечеттю та іншими будівлями. Мешканці сусіднього міста вважають, що під дахами покинутих будов мешкають духи предків, тому радять брати із собою оберіг – блакитне око.

Единбурзький замок, Шотландія. Відвідувачі замку часто говорять про примари, що плачуть і «музичні». У місцевих підземеллях нерідко бачать рудого хлопчика в кілті і з волинкою в руках, а ще маленьку дівчинку з лялькою, яку залишила мати в підземеллі.

Театр Тапіа, Пуерто-Рико. Згідно з місцевими легендами, тут живе дух актриси, яка колись мертве впала на сцені просто під час вистави. Нерідко в порожній залі часом можна почути спів зі сторони сцени, але туристи в цей момент кричать голосніше.

Паризькі катакомби, Франція. Останки понад 6 млн людей перебувають під вулицями Парижа у великій мережі тунелів та черепів. Але туристам таке цікаво: щороку до Катакомби спускаються півмільйона людей, і за кількістю візитерів серед усіх жахливих місць у світі паризький об’єкт серед найвідвідуваніших.