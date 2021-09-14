Когда мы думаем о том, какое самое дорогое туристическое направление в мире, мы обычно представляем себе Швейцарию из ближайших мест и, вероятно, Бора-Бора и Сейшелы из более отдаленных и экзотических. На самом деле, самое дорогое место для туристов в настоящее время занимает не очень известный остров Вьекес в Пуэрто-Рико, который носит название «Райское место».

Вьекес расположен всего в нескольких километрах от побережья столицы Пуэрто-Рико и представляет собой сочетание зеленых лесов, песчаных пляжей и живописных холмов. Интересно, что до 2003 года остров находился под контролем ВМС США. После этого туризм расцвел.

Какова стоимость и почему?

Одной из причин очень высоких цен на отдых на острове является то, что гораздо меньшем количестве туроператоров разрешено предлагать здесь свои услуги. Этому есть объяснение — место не очень большое, и Πyeрто Pиĸo хочет извлечь из него прибыли не переполняя его. Еще одна причина — защита и сохранение острова благодаря ĸампаниям суперзвезд Мартина Шина, Piĸи Мартина и Бенисио Дель Торо, которые любят ĸypopт и часто выбирают его для своего отдыха.

Что касается цен, то на острове всего один отель, который предлагает цены на проживание от … до 50 000 долларов США. Второй вариант для состоятельных людей — аренда частной виллы, но цены не такие, как на Airbnb. Дома очень роскошные, похожие на дома на Бора-Бора, а их цены исчисляются тысячами долларов, сообщает Money.bg.

Рестораны на «райском острове» также являются одними из самых недоступных в мире, предлагая экологически чистую пищу, которая достигает «заоблачных» цен.

Однако, главное, что делает это место таким популярным — это его тщательно охраняемая территория, заповедный статус и слава, которую принесли ему голливудские звезды и поп-идолы.