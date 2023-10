Співробітниця служби безпеки аеропорту Філіппін витягла з ручної поклажі пасажира 300 доларів та зʼїла їх

Співробітниця служби безпеки аеропорту Маніли витягла з ручної поклажі пасажира 300 доларів.

Після того як її викрили у крадіжці, вона проковтнула купюри, щоб уникнути відповідальності. Як кажуть, не спіймано – не злодія, передає Philstar Global.

Можливо, її маніпуляції могли б їй якось допомогти, якби не потрапили в об’єктив відеокамери. Позбутися настільки ж неординарним способом відеозапису співробітниця аеропорту не встигла, тому у керівництва повітряної гавані було достатньо доказів для того, щоб передати злодійку поліцейським.

