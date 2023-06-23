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Про різкий спалах смертельного вірусу попередили туристів у Таїланді

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Про різкий спалах заразного вірусу попередили туристів у Таїланді

У Таїланді різко збільшилася кількість чикунгуньей, що заразилися – вірусним захворюванням, що переноситься комарами. Випадків смерті немає, передає Outbreak News Today.

Згідно зі звітом Міністерства охорони здоров’я королівства, за перший тиждень червня зафіксовано 485 епізодів інфікування, що на 282 відсотки більше, ніж за аналогічний період минулого року. Для порівняння, на початку минулого літа було виявлено лише 127 випадків. При цьому портал не уточнює, в яких провінціях спостерігається сплеск заражень.

Варто зазначити, що цього сезону турпотік до Таїланду істотно збільшився. Цьому насамперед сприяло зняття ковидних обмежень у деяких країнах, наприклад, у Китаї. За даними “Туристік Қамқор”, за перші 5 місяців 2023 року країну відвідали 68 298 казахстанців.

Видання зазначає, що Всесвітня організація охорони здоров’я називає чикунгунью небезпечним захворюванням.

“Симптоми чикунгуньї схожі зі станом при зараженні вірусом зика або лихоманкою денге, що в деяких випадках ускладнює діагностику. Ознаки захворювання включають ломоту в м’язах, біль у суглобах, нудоту, втому, висип”, – інформує джерело.

Специфічного лікування захворювання, як і вакцини, немає.

“З метою захисту від укусів комарів-переносників рекомендується користуватися репелентами, носити одяг із довгим рукавом, а у приміщеннях на вікнах встановлювати москітні сітки”, – радить видання.

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